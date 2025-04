Nuovo attacco Inter: Ronaldo al Mondiale e nuovo bomber dalla Serie A

Quella di CR7 agli ordini di Inzaghi è più di una semplice suggestione. Poi in estate Marotta ha pronto un nuovo colpo: sondaggio ufficiale

Era iniziato quasi come uno scherzo, il classico pesce d’aprile. Ma vedere Cristiano Ronaldo con la maglia dell’Inter, limitatamente al Mondiale per Club in programma tra giugno e luglio negli Stati Uniti, sta diventando un’ipotesi concreta, sebbene molto difficile da realizzare.

Da un lato CR7 è consapevole che quello della prossima estate sarà l’unico Mondiale per Club al quale potrà partecipare nella sua lunga e vincente carriera. Quello successivo, infatti, è previsto nel 2029. C’è poi da continuare a mettere gol in bacheca per provare a raggiungere la clamorosa quota mille. Anche il presidente della Fifa Gianni Infantino fa il tifo affinché Ronaldo possa partecipare alla nuova competizione. Potesse scegliere, il fuoriclasse portoghese tornerebbe al Real Madrid, per avere anche chance di vincere oltre che partecipare.

Tra le opzioni ci sono anche il Manchester City, il Bayern Monaco e appunto l’Inter. I nerazzurri oggi hanno cinque attaccanti in rosa, ma Correa e Arnautovic sono in scadenza di contratto e non dovrebbero restare. Il giovane Francesco Pio Esposito tornerà dal prestito allo Spezia, ma sarà impegnato agli Europei con l’Italia Under 21. Quindi numericamente servirebbe un nuovo innesto a Inzaghi. C’è poi la suggestione di vederlo all’Inter Miami per giocare insieme a Messi, oppure al Porto (che è nello stesso girone degli americani, ndr) per un’ultima sfida tra i due grandi campioni di questo secolo.

Calciomercato Inter, sondaggio ufficiale con l’Atalanta per Retegui

Di certo con Cristiano Ronaldo l’investimento per un mese di ingaggio sarebbe alto, ma anche il ritorno economico dal merchandising. Ad ogni modo, l’Inter dovrà guardare anche oltre al Mondiale per Club. In tale ottica, attenzione al nome di Mateo Retegui.

Stando a quanto si legge su ‘calciomercato.it’, infatti, la dirigenza nerazzurra avrebbe fatto un sondaggio ufficiale con l’Atalanta per capire il club orobico sarebbe disposto a intavolare una trattativa per il centravanti di origini argentine della Nazionale di Spalletti.

Pagato circa 21 milioni di euro più bonus per prenderlo dal Genoa, il prezzo del suo cartellino è praticamente raddoppiato dopo meno di una stagione, grazie soprattutto ai 22 gol in campionato che ne fanno il capocannoniere della Serie A. Cifre importanti, che legano il suo acquisto ad una eventuale cessione di Marcus Thuram. Come vi abbiamo raccontato, Marotta vuole rinnovare il contratto del bomber francese togliendo la clausola di rescissione, ma intanto si cautela cercando un sostituto.