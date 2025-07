Il sostituto di Dumfries è il nuovo Perisic: strano intreccio con Calhanoglu

Negli ultimi giorni, continua a tenere banco il futuro di Denzel Dumfries: l’intreccio con Calhanoglu può portare a Milano il suo sostituto

L’Inter si divincola tra gli spigoli del calciomercato con la necessità di vendere prima di acquistare, soprattutto in questa fase. Salutare i calciatori in uscita o ormai a fine ciclo, però, non è sempre un’impresa così facile e a volte è necessario anche dire addio a chi non si vorrebbe.

Proprio in questo senso, negli ultimi giorni si continua a parlare della possibile partenza di Denzel Dumfries. L’esterno, uno dei migliori calciatori dell’ultima stagione dell’Inter, ha nel contratto una clausola rescissoria da 25 milioni di euro valida fino a fine luglio. Finora ci sono stati solo sondaggi da diversi club, ma non è ancora arrivato chi è convinto di versare questa cifra in un’unica soluzione.

Intanto, nel pomeriggio di oggi, si è verificato un altro summit con Cristian Chivu per programmare il calciomercato. Tra il possibile arrivo di un trequartista e chi potrebbe davvero dire addio, c’era tanto di cui discutere. E chissà che non si sia valutato in maniera un po’ più approfondita un calciatore che milita nelle fila del Galatasaray e che potrebbe fare al caso dei nerazzurri.

Non solo Calhanoglu e Sommer: occhi su Yilmaz

Il nuovo nome per il calciomercato dell’Inter è quello che porta a Baris Yilmaz. Si tratta di un vero e proprio jolly che gioca nel Galatasaray, nasce come attaccante, ma ha caratteristiche che lo portano a poter essere schierato praticamente ovunque, tranne che da difensore centrale.

Nell’ultima stagione, però, ha giocato soprattutto come esterno a tutta fascia a destra e a sinistra. Ciò vuol dire, che essendo di piede destro potrebbe essere un ottimo sostituto di Dumfries, ma più giovane, anche perché condivide la grande abilità nel gioco aereo e la forza palla al piede.

Per certi versi, può ricordare addirittura Ivan Perisic, soprattutto se si completerà sotto il profilo atletico. L’Inter può valutare il suo inserimento nelle operazioni che sono in ballo con il Galatasaray e che potrebbero portare Hakan Calhanoglu e Yann Sommer a fare il percorso opposto verso la Turchia. La valutazione del cartellino è sui 25 milioni di euro.