Farris: “Cosa è accaduto con Lautaro. Ghiaccio Bastoni, vi spiego”

Al termine di Parma-Inter, è l’allenatore in seconda Massimiliano Farris ad analizzare e spiegare il calo dei nerazzurri

Con Inzaghi squalificato, tocca a Farris affrontare la stampa dopo il deludente 2-2 al Tardini contro i ducali. Per il collaboratore di Inzaghi, i giocatori erano oggettivamente stanchi e il piano era quello di gestire le forze. “Le partite giocate sono nelle gambe“, ha detto ai microfoni di DAZN.

Farris ha anche spiegato la precoce sostituzione di Lautaro. “Martinez non poteva giocare 90′, tornava ora da un infortunio. Ovviamente si cerca di gestire e salvaguardare i giocatori. Dobbiamo cercare anche di evitare infortuni. Non sono i cambi ad aver cambiato la partita. Non dovevamo concedere la scintilla per riaprirla, tutto qua“.

In un certo senso neanche il secondo di Inzaghi riesce a spiegarsi come mai l’Inter abbia lasciato il Parma tornare in partita. “Eravamo in controllo, e per capire cos’è successo dovremo analizzare con i ragazzi. Siamo delusi. Più che un calo fisico, credo che la squadra non abbia trovato le energie soprattutto mentali per contenere gli avversari. Venivamo da un derby, tantissimi impegni, non è sempre facile trovare le energie mentali. Infatti, dopo la frittata, la squadra si è ributtata in avanti anche se non molto lucida”. In ogni caso, per Farris, l’Inter deve ancora credere nello Scudetto. “I numeri dicono che siamo ancora padroni del nostro futuro“.

Farris ammette la sofferenza: “Stanchi mentalmente“

L’intervista ha più volte ripetuto la frase “non abbiamo perso”, proprio per rimarcare quanto il punticino raccolto a Parma, per come si era messa la partita, potrebbe anche rivelarsi importante… Sulla sostituzione di Bastoni, Farris ha spiegato che non c’è preoccupazione: “Un sacchettino di ghiaccio ci vuole sempre, non sembra nulla di grave. Alessandro ha spinto, il cambio era necessario. Ora c’è un pizzico di delusione ma manteniamo grande fiducia nel futuro“.

In conferenza stampa, l’allenatore in seconda dell’Inter ha rivelato quali indicazioni erano state date alla squadra a fine primo tempo: “Avevamo avvertito che poteva arrivare il calo. Avevamo dato l’allarme e chiesto di non fare assolutamente rientrare in partita il Parma. A parte il rammarico, sappiamo che il pareggio ci lascia padroni del nostro destino. La squadra ha sempre avuto la capacità di pensare a una partita alla volta. Per questo c’è fiducia”.

Di nuovo, a proposito dei cambi, Farris ha giustificato Inzaghi dicendo che Lautaro e Dimarco dovevano uscire per forza, dato che rientravano entrambi da un infortunio. “Non possiamo rischiare il futuro di alcuni giocatori. Dobbiamo per forza salvaguardarli. Non credo che sia solo colpa dei cambi, non è neanche facile per chi entra quando la squadra è in down mentale“.

Gestione e lucidità, i problemi vengono a galla

Per Farris, insomma, l’Inter non si è arresa. “La squadra ha dimostrato nel derby che non vuole mollare niente. Di certo, noi, come staff e società, non vogliamo mollare niente. Bastoni voleva rientrare ma noi non volevamo rischiare. Al memento sembra solo un affaticamento. Non dovete impressionarvi per la borsa del ghiaccio: è proprio il minimo… i giocatori a fine partita si buttano nella vasca del ghiaccio. Non vogliamo perdere giocatori“.

Il passaggio da sottolineare riguarda il fatto che Inzaghi e lo staff abbiano deciso di “gestire” alcuni giocatori. Farris ha ripetuto che bisogna per forza gestire per non rischiare… Quindi l’Inter, deliberatamente, ha scelto di non pensare solo al qui e ora, ovvero all’andamento della partita, ma di puntare a tenere tutti in forma fino alla fine della stagione.

Anche Darmian ha voluto ribadire che l’Inter non è crollata. “Sappiamo che non dovevamo farci rimontare, ma ora una spiegazione è difficile da dare. Era già successo con l’Udinese ed è successo di nuovo. Recupereremo forze e lucidità“.