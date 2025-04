Tempesta contro Inzaghi, follia dopo Parma-Inter: “Esoneratelo!”

L’Inter butta via due punti su tre a Parma, dopo un primo tempo chiuso con due reti di vantaggio. Il responsabile, per il web, è Inzaghi

Pensavano di averla già vinta. E così, per prepararsi alla sfida di Champions League contro il Bayern Monaco in Germania, l’Inter si è persa nel secondo tempo, sparendo dal campo, com’era già accaduto contro l’Udinese una settimana fa. Contro i friulani, è arrivata comunque la sofferta vittoria. Contro il Parma, l’Inter ha rischiato di perderla.

Sui social tutti incolpano Simone Inzaghi, reo di aver gestito malissimo i cambi e di aver male interpretato il senso della gara. Dopo aver fatto turnover col Milan, è in effetti strano finire una delle partite più importanti in programma con Darmian in campo 90′, e poi Correa, Aranutovic, Frattesi, Bisseck, Zalewski e Mkhitaryan evidentemente fuori fase.

Dopo aver cambiato Bastoni e Dimarco, era il caso di tirare fuori Calhanoglu e Lautaro al 65′? Il Toro veniva da un infortunio, e ci stava il puntare a gestirlo per Monaco. L’aver tenuto Asllani in campo e aver messo fuori il turco appare però come un errore macroscopico. Soprattutto alla luce dell’andamento della partita.

Ma il problema è davvero rappresentato dai cambi? Sì, Inzaghi è troppo schematico nelle sostituzioni, ma il peccato maggiore è stato non riuscire a chiuderla nel primo tempo e poi a difendersi ordinatamente nel secondo. L’Inter di quest’anno è così: è presuntuosa. Crede di poter arrivare sempre al goal o di poter fermare qualsiasi avversario. E, invece, stavolta ha sofferto quasi tutti i subentrati schierati da Chivu.

Ammettiamolo: nel secondo tempo, l’Inter è stata una squadra irriconoscibile. Un calo prevedibile e quindi evitabile? A livello fisico, sì: è da tempo che molti giocatori (Thuram, Mkhitaryan, Calhanoglu…) sono un po’ di giocatori in difficoltà. Contro il Parma, però, a preoccupare è stato l’aspetto mentale. Avanti di 2-0 contro una squadra che fatica ogni turno e che non ha un attacco così pericoloso, devi vincerla.

Supponenza, eccesso di sicurezza, testa già alla partita di coppa a fine primo tempo.

Ed Inzaghi con i suoi cambi fatti seguendo una scaletta e fregandosene dell’andamento della partita ha un po’ rotto, deve migliorare nella lettura. — Salvatore (@orl_salvo) April 5, 2025

Io non ho mai letto di cambi giusti di Inzaghi, qualche dubbio sul metro con cui valutano i cambi sorge spontaneamente (a chi non ha narrazioni da portare avanti).

Sul 2-0 contro il Parma non puoi fare cambi al 60′ venendo da un derby 2gg prima e con un QF di UCL tre giorni dopo — F. (@SanjiVice) April 5, 2025

E ora su X c’è chi chiede la testa di Inzaghi, accusandolo di aver perpetrato errori che, già in passato, sono costati carissimi all’Inter. Qualcuno parla di Scudetto già perso o di stagione da zero tituli. C’è di vero che l’Inter è stanca. E ci sono altre otto partite da giocare, per tre competizioni. E ognuna di esse sarà una gara diversa dall’altra. Inzaghi deve per forza affidarsi ai cambi e alla gestione delle forze per sperare di vincere qualcosa…

Punti pesanti lasciati a Parma: i social accusano Inzaghi

I fatti dicono che stasera, nel secondo tempo, Inzaghi ha tirato fuori troppo presto i big. Il Parma ha rimontato poco dopo l’uscita di Lautaro e Calhanoglu. Entrambi non stavano disputando un partitone, ma si tratta comunque di giocatori importanti a livello di tecnica e di personalità, che col senno di poi non sarebbero mai dovuti uscire.

Qui a interlive abbiamo sempre supportato Inzaghi e la squadra, e continueremo a farlo. Ma se questo problema delle partite già vinte buttate alle ortiche dovesse continuare a ripetersi significherebbe che qualcosa non va. Cosa? Probabilmente la squadra non ha la solidità e la qualità per puntare a un triplete. E potrebbe anche crollare per il peso delle aspettative.

Liberateci da questo supplizio, esonerate quest’incompetente di Inzaghi, ennesimo regalo!!!!! #Inzaghiout — Alfredo Bruno (@AlfredoBruno88) April 5, 2025

Qui Inzaghi malissimo. Ma la cosa peggiore è che una cosa simile è già capitata in passato. Se c’era una lezione da imparare il nostro allenatore dormiva sul banco, Ste. —  🇷🇺 🇵🇸⭐️⭐️Джанни Хапикс- 🇮🇹  (@FreeBlogRD) April 5, 2025

Non puoi fare certi cambi in serie A, non puoi. follia totale per #Inzaghi ora tutto sul napoli a 2.60 — Io non sono pirla (@IoPirla) April 5, 2025

Inzaghi 4 anni sempre gli stessi errori.. giocatori superbi e boriosi. Una squadra non può giocare un tempo a partita. Secondo tempo disgustoso, così come tanti altri. — V (@Enrico_Bonelli) April 5, 2025

Definire incommentabili le scelte di Inzaghi oggi è un complimento, a partire dal mettere Asllani regista e Calhanoglu mezzala, e non è la prima volta che fa cretinate di sto livello — . (@ilKaiser_) April 5, 2025

Il cambio di Lautaro immagino fosse motivato dal timore di ricadute e va bene. Ma Calhanoglu è pura follia. Hai preso un gol, non vedi palla da 20′, hai l’inerzia palesemente contro e fai un centrocampo Frattesi-Asllani-Mhky? Ma cosa cristo ti aspetti? — Gian (@tripalosky99) April 5, 2025

Il colpevole è dunque Inzaghi? Il ciclo è finito? Lo scopriremo fra un mesetto, probabilmente. Qui è in ballo ancora molto, e l’Inter potrebbe anche stupirci.