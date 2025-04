Colpo favoloso dell’Inter: “Per loro è il nuovo Maicon”

Accostamento speciale per l’esterno brasiliano all’ex calciatore nerazzurro, protagonista del Triplete. Può sostituire Dumfries

Maicon ha lasciato dietro di sé una traccia indelebile. In molti, nel corso degli anni di storia nerazzurra susseguitisi dal momento del suo addio al calcio giocato, hanno tentato di ricalcarla.

Spesso senza successo. O comunque, non nella stessa maniera. Perché il brasiliano era unico nel suo genere, un condensatore di svariate e preziose qualità: corsa, talento, tenacia, vivacità mentale. Velenoso persino da fuori area, mediante bordate rettilinee e precise.

Senza dubbio alcuno avrebbe avuto successo anche nel calcio contemporaneo, intriso di capovolgimenti di fronte improvvisi e ripiegamenti ben strutturati.

Sempre lì, in quella zona del campo, a fare quella ‘doppia fase’ tanto cara a Simone Inzaghi, oggi c’è Denzel Dumfries. Cresciuto molto nel tempo, certo, soprattutto nelle mansioni offensive. Ma ancora lontano, forse, dall’esser considerato speciale come lo era il brasiliano.

L’Inter è felice dell’operato dell’olandese, oggetto del desiderio di molti club di livello internazionale, ma cerca altri profili da annettere al progetto di Inzaghi. Così da offrire al tecnico piacentino maggiore margine operativo lungo la corsia esterna, finita sotto torchio in questa stagione a causa del ripetersi degli infortuni.

Un calciatore, in particolare, è stato accostato ai nerazzurri per la prossima estate. Brasiliano, talentoso, di prospettiva. Su cui la dirigenza starebbe già lavorando con vibrante interesse, per poter anticipare la concorrenza e portarlo in squadra prima dell’avvio del Mondiale per Club. E che ricorda, per certi versi, proprio Maicon.

Luis Henrique come Maicon, l’Inter lavora per l’alternativa a Dumfries

“Nella Milano nerazzurra pensano di aver individuato il nuovo Maicon“, si legge sulle pagine de ‘Il Giornale’. L’accostamento di Luis Henrique all’ex terzino destro dell’Inter appare ancora prematuro, ma i presupposti per far sì che il calciatore possa calcare le stesse tracce lasciate da Maicon in passato ci sono tutti.

Il brasiliano dell’Olympique Marsiglia è stato rilanciato da Roberto De Zerbi negli ultimi mesi e modellato a puntino per far fronte all’esigenza di avere, dalla sua, un esterno completo. Abile oramai nello svolgere mansioni bifasiche di attacco e difesa, senza grosse difficoltà.

Inzaghi non può che ringraziare il collega italiano per il lavoro svolto, cosa che altrimenti avrebbe dovuto fare lui (proprio come fatto con Dumfries al suo arrivo, ndr), ma è ancora presto per proclamare concluso l’affare con l’OM per il cartellino del calciatore.

Le parti continueranno ad intrattenere dialoghi costruttivi anche nelle prossime settimane, sfruttando la mediazione dell’agenzia ‘Ron Nation’ che cura già gli interessi dell’altro nerazzurro Federico Dimarco. Allo stato attuale, l’Inter potrebbe dover sborsare almeno 30 milioni di euro.