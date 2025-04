Fracasso Asllani dopo Parma-Inter: “Da denuncia penale”

Il centrocampista nerazzurro ancora non convince i tifosi del suo operato, prestazione senza carattere nell’ultimo impegno di campionato

Simone Inzaghi l’aveva preparata con la giusta motivazione e non poca qualità in allenamento, decidendo infine di schierare buona parte degli uomini migliori a sua disposizione contro un’avversaria di modesta entità. Eppure quanto visto sul campo contro il Parma ha messo in luce alcune criticità.

Fra le più eclatanti, in negativo, rientra il lavoro del reparto di centrocampo. In questa circostanza affidato per la prima volta a Kristjan Asllani ed Hakan Calhanoglu, affiancati dal solito Henrikh Mkhitaryan, in un dualismo inedito dal primo minuto.

La coesistenza dei due playmaker nerazzurri avrebbe dovuto offrire opzioni di costruzione interessanti, ma nel concreto non è stata una scelta che ha ripagato la fiducia di Simone Inzaghi.

Specie nei confronti dell’albanese ex Empoli, apparso ancora una volta poco incisivo, passivo e timoroso di voler giocare palloni in profondità per i compagni in posizione avanzata.

Forse per deformazione professionale, forse perché si è accorto anche lui di tali mancanze del compagno di reparto, Calhanoglu ha dovuto spesso farne le veci. Abbassando il proprio baricentro e non apportando, di conseguenza, il giusto quantitativo di inserimenti offensivi lungo il tassello del centro-destra, come richiesto da Massimiliano Farris dalla panchina.

Flop Asllani contro il Parma e tifosi scatenati: “Basta, sarebbe meglio un Primavera”

La cattiva prestazione di Asllani ha scatenato nuovamente reazioni contrastanti nell’animo dei tanti tifosi nerazzurri. Buona parte di essi non si sono trattenuti dall’esprimere il proprio parere sulle proprie pagine social, con alcuni commenti dal sapore amarissimo se non addirittura fatalista.

I più chiedono il perché della scelta, da parte di Inzaghi, di affiancare Asllani a Calhanoglu in una sorta di tentativo sperimentale, piuttosto che preferire Davide Frattesi.

A costo di mettere un primavera direi basta con Asllani — Roberto C. ⭐️⭐️ (@RobertoCR82bis) April 5, 2025

A me dispiace, umanamente parlando, davvero mi piange il cuore perché mi sembra un ragazzo bravissimo ma Asllani non è da inter, ha avuto tutte le occasioni del mondo ma non è più fattibile continuare così. Gli auguro di diventare il migliore al mondo ma qui non è possibile — Giulia (@Lautara10_) April 5, 2025

Sommer che cerca Asllani pic.twitter.com/ehnvG965Z0 — Amin1908 (@AMIN1908_) April 5, 2025

Cambio Chala – Frattesi quando sei 2-1 e tiene Asllani in campo è da denuncia penale. — Bomber Twitt (@bombertwittt) April 5, 2025

Lasciate Asllani a parma e prendiamoci Bernabè — 𝑂lga ⭐⭐ (@internata_) April 5, 2025

asllani sembra che riceva ogni volta il pallone per sbaglio, a caso, non se lo aspetta — Cami🖤💙/ PAVARDISMO⭐️⭐️ (@camesc_22) April 5, 2025

Per rapporto livello titolare/livello riserva credo che Calhanoglu-Asllani sia la peggior coppia della serie A — G (@doublegiem) April 5, 2025

Altri, senza neppure porsi il quesito, appaiono intransigenti di fronte all’ennesima chance avuta dal centrocampista dell’Inter, considerato inadatto a giocare in una squadra di questa caratura.

Spazio a ipotesi per la nuova stagione senza di lui: al suo posto piace tantissimo Adrian Bernabé, autore di una rete meravigliosa che ha di fatto riaperto la partita nel secondo tempo.