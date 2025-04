Affare a sorpresa in attacco, dall’Inter alla Roma: arriva il bomber

Il club giallorosso, sempre a caccia di un attaccante di scorta, avrebbe messo gli occhi sull’ex nerazzurro: colpo inaspettato

L’asse di mercato Roma-Milano, già quasi ‘obbligato’ per via del doppio scambio di prestiti tra Tammy Abraham ed Alexis Saelemaekers sul fronte giallo-rossonero, è attivo e fervido anche nel dialogo tra Roma ed Inter per diversi profili finiti nell’orbita dei rispettivi club.

Già interessata da mesi a Davide Frattesi, la società di Trigoria ha intanto concluso nello scorso gennaio con Marotta e soci la trattativa Zalewski: l’italo-polacco sarà quasi certamente riscattato a titolo definitivo dai nerazzurri, che così chiuderanno il primo di una serie di possibili altri affari coi Friedkin. Quali? La lista è davvero lunga, e oggi giorno si arricchisce di nuovi rumors.

Innanzitutto Lorenzo Pellegrini, il Capitano col contratto in scadenza nel 2026 e quasi certamente non oggetto quanto meno di imminente rinnovo, che piace a Simone Inzaghi. Oltre al citato centrocampista della nazionale prodotto delle Giovanili giallorosse – anche quest’anno quasi mai titolare, a parità di condizioni, nel centrocampo meneghino – il club capitolino aveva fatto un sondaggio anche per Marko Arnautovic come possibile colpo gratis da mettere a segno in attacco.

A proposito di bomber, ce n’è uno che ha trovato la sua giusta dimensione in Serie A alle dipendenze di uno storico club protagonista di un’ottima seconda parte di stagione. Un ex nerazzurro che, andato via per 20 milioni di euro nell’estate del 2023,è quasi in doppia cifra di gol anche nel campionato in corso.

Pinamonti, c’è la Roma: Ghisolfi vuole l’attaccante

Già prolifico ad Empoli nel 2021/22 (13 gol) e col Sassuolo nella pur disgraziata stagione della retrocessione lo scorso anno (11 sigilli che non bastarono per evitare la B), Andrea Pinamonti è ancora di proprietà del club emiliano, che lo ha prestato al Genoa per l’annata in corso.

Il prossimo anno, considerando l’ormai quasi matematica certezza di risalita nel massimo palcoscenico per Berardi e compagni, l’attaccante dovrebbe rientrare in Emilia, ma attenzione allo stesso Grifone, che vanta un diritto di riscatto (senza controriscatto per il club neroverde) fissato a 14 milioni.

In tutto questo, fermo restando la volontà del Sassuolo di capitalizzare su un investimento che appena due estati fa fu di 20 milioni per il nativo di Cles, potrebbe inserirsi la Roma. Sempre bisognosi di un attaccante da affiancare a, o da alternare con, Artem Dovbyk, i giallorossi sono interessati al 25enne: un giocatore che sembra finalmente aver raggiunto un livello tale da poter essere inserito nelle rotazioni d’attacco di un club ambizioso come quello capitolino.