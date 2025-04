L’annuncio su Acerbi agita la vigilia di Bayern-Inter: “Non c’è, sarà durissima”

Il difensore nerazzurro sta facendo molto discutere sui social. I tifosi sono divisi su di lui e non sarà semplice riuscire a prendere una decisione

In casa Inter c’è un problema in difesa? Questa è una domanda che molti tifosi si stanno facendo da dopo la trasferta di Parma. La rimonta dei Ducali ha fatto ritornare un campanello d’allarme già suonato in passato. Molte volte i nerazzurri si sono visti sfuggire una partita che sembrava essere in mano.

Una situazione che potrebbe costare molto caro in chiave Scudetto. Nelle ultime ore sui social si sta ritornando a parlare di Acerbi e del suo futuro. Il centrale, nonostante sia uno dei perni della formazione di Inzaghi, non sempre ha convinto. I tifosi su di lui sono divisi e in vista della trasferta c’è un po’ di preoccupazione. La decisione finale naturalmente spetterà alla società e per il momento non sono state fatte scelte definitive.

Inter: la situazione di Acerbi

La situazione contrattuale di Acerbi è molto chiara. Il difensore era in scadenza al termine della stagione, ma l’Inter ha deciso di esercitare l’opzione di rinnovo fino al 2026. Esiste, però, una clausola da 500mila euro per rescindere l’accordo. Per il momento si tratta di una ipotesi molto remota anche se da tenere in considerazione.

I tifosi divisi su Acerbi

Intanto, però, i tifosi sono divisi su Acerbi. C’è chi spinge per una sua permanenza anche per la difficoltà di andare a trovare un suo sostituto: “Uno del livello di Acerbi non c’è, almeno in Italia“, scrive Nicola. Mentre DBanimartors aggiunge: “Buongiorno non vale Acerbi. Sopravvalutato”.

Buzzo, altro tifoso nerazzurro, in un post boccia anche un altro possibile obiettivo dell’Inter per sostituire il proprio centrale: “Anche Hien che pensavo fosse bravo più lo guardo meno mi convince. C’è una penuria incredibile di difensori centrali, sarà durissima sostituire Acerbi“.

Ma c’è anche chi non la pensa in questo modo come per esempio MatPer: “Sarò impopolare, ma contro le piccole un serio problema è la presenza di Acerbi, che in determinate partite va sempre a zonzo per il campo creando caos nella fase difensiva. Anche a Parma sull’1 2 ci sono stati tre minuti con Bisseck centrale e Acerbi sulla destra senza senso“.

Uno del livello di Acerbi non c’è, almeno in Italia — nicola c. (@nicolacostanti9) April 6, 2025

Buongiorno non vale Acerbi.

Sopravvalutato. — DBanimators (road to 4k) (@DBanimators) April 6, 2025

Sarò impopolare, ma contro le piccole un serio problema è la presenza di Acerbi, che in determinate partite va sempre a zonzo per il campo creando caos nella fase difensiva. Anche a Parma sull’1 2 ci sono stati tre minuti con Bisseck centrale e Acerbi sulla destra senza senso — MatPer (@PerMat92) April 7, 2025

Anche Hien che pensavo fosse bravo più lo guardo meno mi convince. C’è una penuria incredibile di difensori centrali, sarà durissima sostituire Acerbi — Buzzo (@nontuttimatutti) April 6, 2025

La decisione su Acerbi al termine della stagione

L’Inter per il momento non ha preso nessuna decisione definitiva su Acerbi nonostante il rinnovo. Il discorso è rinviato al termine della stagione. La volontà sembra essere quella di tenerlo fino al 2026, ma molto dipenderà dalle sue prestazioni e dalle garanzie fisiche che darà in questo finale di campionato.