L’Inter aspetta i saldi: l’affare può chiudersi per 5 milioni

L’Inter è pronta a chiudere l’affare per cinque milioni. La decisione è ormai presa. Ha convinto tutti

Buone notizie per l’Inter dal posticipo della 31.a giornata di Serie A tra Bologna e Napoli. Il pareggio del Dall’Ara permette ai nerazzurri di mantenere tre punti di vantaggio sui partenopei a sette giornate dal termine del campionato e di affrontare con maggiore serenità la sfida contro il Bayern Monaco di stasera.

Dal match di ieri sono arrivate indicazioni significative per l’Inter anche in ottica mercato. Nello spezzone di partita che gli ha concesso Vincenzo Italiano, Santiago Castro ha dimostrato ulteriormente il motivo per cui i nerazzurri lo hanno inserito tra i principali obiettivi per rinforzare l’attacco nella prossima stagione. Sono bastati pochi minuti all’argentino per rendersi pericoloso in due occasioni in area di rigore, soprattutto sulla seconda con il mancato tap in vincente su una respinta di Scuffet.

Per prendere Castro dal Bologna serviranno almeno 30 milioni. Decisamente meno, invece, saranno i milioni che l’Inter dovrebbe spendere per chiudere un altro acquisto dopo quello di Petar Sucic, già preso dalla Dinamo Zagabria e in arrivo (forse) già per il Mondiale per Club.

Inter, affare a cinque milioni: i nerazzurri vogliono chiudere

Sono arrivate conferme sulla possibilità che l’Inter possa acquistare Nicola Zalewski a titolo definitivo. Nelle occasioni che Inzaghi gli ha concesso dal suo arrivo in nerazzurro, l’esterno polacco ha destato una buona impressione al punto da convincere la dirigenza interista a esercitare il diritto di riscatto che la Roma ha fissato a 6.5 milioni. L’Inter vorrebbe ottenere un piccolo sconto e non spingersi oltre i 5 milioni.

Una cifra quest’ultima che la Roma dovrebbe accettare, considerato che Zalewski è in scadenza di contratto nel 2026 e non rientra nei piani del club giallorosso. Prima di girarlo all’Inter, la Roma aveva provato a cederlo anche al Galatasaray e all’Olympique Marsiglia. Sembrava tutto fatto per il trasferimento dell’esterno polacco alla compagine allenata da De Zerbi poi l’irruzione dell’Inter ha stravolto tutto con Zalewski fermamente convinto nel volersi andare a giocare le sue chance in nerazzurro.

Inzaghi gli ha concesso subito fiducia mandandolo in campo, a poche ore dal suo arrivo, nei minuti finali del Derby di ritorno con il Milan, match nel quale Zalewski ha servito a De Vrij l’assist per il gol del pareggio nei minutti. Da allora, il polacco ha collezionato altre cinque presenze a causa di un infortunio al polpaccio che l’ha costretto a tre settimane di stop. Nel finale di stagione, l’ex Roma potrebbe essere un’alternativa preziosissima per Inzaghi nelle inevitabili rotazioni con i titolari a causa dei tanti impegni ravvicinati. Altre occasioni in cui può mettersi in mostra per dare ulteriori certezze alla dirigenza già convinta nel volerlo trattenere in nerazzurro.