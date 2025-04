Giù le mani da Frattesi! Dato sconvolgente dopo il Bayern

Davide Frattesi ha lasciato il suo marchio nella vittoria dell’Inter contro il Bayern Monaco: spunta un dato sconvolgente

Il dado è tratto, almeno per quanto riguarda l’andata. L’Inter ha battuto il Bayern Monaco in trasferta e si è garantita un successo fondamentale in Champions League, che lascia buone speranza di accesso alla semifinale. Oltre al guadagno economico, che comunque non va trascurato, il sogno di arrivare fino in fondo continua a essere alimentato dalle ottime prestazioni dei nerazzurri nella massima competizione europea.

E se oggi l’Inter può gioire, è anche per merito di uno dei calciatori più criticati in questa stagione: Davide Frattesi. Entrato nello spezzone finale di gara, il centrocampista ha annientato i padroni di casa con un inserimento dei suoi che non ha lasciato scampo a Urbig, su assist di Carlos Augusto.

L’esultanza è stata incontenibile, anche per scongiurare un periodo nero, e si è scaricata con la maglietta lanciata al vento e un urlo di gioia che ha contagiato tutta la rosa e i tifosi, da casa e allo stadio. Dopo i rumors sul calciomercato, i presunti mal di pancia, gli infortuni e la dura perdita della nonna, è proprio il caso di dirlo: giù le mani da Frattesi all’Inter. E non poteva esserci risposta migliore.

Un dato su Frattesi di cui nessuno parla

Molte critiche piovute su Frattesi nell’ultimo periodo sono relative soprattutto il possesso palla, lo smarcamento per smistare il gioco, fondamentale su cui Inzaghi punta parecchio e in cui la mezzala ancora non eccelle. I margini di miglioramento sono tanti, ma le caratteristiche dell’ex Sassuolo sono decisamente diverse e si basano sul fiuto per il gol, la facilità di corsa, allungare la squadra e fare male appena si apre lo spazio.

A dimostrarlo ci sono numeri straordinari che comprendono la passata stagione e quella attuale. La classifica dei migliori marcatori dell’Inter dall’anno scorso è molto chiara – la graduatoria è stillata al netto dei calci di rigore. Al primo posto c’è Lautaro Martinez con 40 reti, al secondo Marcus Thuram con 32. Le prime due caselle erano pressocché scontate.

Al terzo posto, però, spunta proprio Frattesi con 14 gol. Non è affatto un numero basso, soprattutto se si considera il minutaggio limitato e che i pari ruolo hanno molte più chance di lui di andare in rete. Insomma, la mezzala resta un patrimonio dell’Inter e se sarà addio, avverrà solo per cifre astronomiche. Niente sconti.