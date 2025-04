Inter, colpaccio dal Psg: lo manda Hakimi

Mai dimenticato dai tifosi nerazzurri, il laterale marocchino potrebbe aiutare l’ex squadra a concludere un grande affare

Tra l’Inter e Achraf Hakimi non fu amore a prima vista. Le prime uscite del marocchino con la maglia nerazzurra erano state criticate dall’allora coach Antonio Conte e da buona parte della tifoseria. Dopodiché, il laterale destro ha iniziato a farsi valere sulla fascia, tanto in spinta quanto in chiusura, e a dimostrarsi in più occasioni devastante. Con lui in campo l’Inter vince lo Scudetto. E, in 37 presenze, il marocchino mise a segno 7 goal e fornì 8 assist.

Dati quei numeri e visto il valore raddoppiato, la proprietà non ha potuto trattenerlo allorché il PSG, a inizio luglio 2021 offrì 60 milioni di euro più 11 milioni di bonus. Ma quella stagione in nerazzurro non è rimasta solo nella mente dei tifosi: ha segnato profondamente lo stesso Hakimi, tatticamente e moralmente. Ed ecco perché ancora oggi, tutte le volte che parla di Inter, il laterale lo fa con gli occhi che gli brillano.

Dopo Hakimi, l’Inter ha accolto in squadra Denzel Dumfries, che è riuscito a rivelarsi importante solo dopo un paio di stagioni balbettanti. A oggi, l’Inter non cerca un nuovo laterale destro titolare, proprio perché si fida dell’olandese. Resta però da trovare una nuova alternativa, dato che Buchanan, attualmente in prestito al Villareal, non ha convinto e Matteo Darmian non sembra più in grado di poter reggere il ruolo.

Per il ruolo, nei giorni scorsi, si è parlato anche di un giovanissimo connazionale di Hakimi: il ventenne Ali Maamar, che gioca in Belgio, nell’RCSA Futures. Più verosimilmente, l’Inter cercherà di prendere Yukinari Sugawara oppure Luis Henrique del Marsiglia.

Un marocchino all’Inter: raccomandato da Hakimi

In realtà, c’è un altro marocchino che potrebbe piacere molto alla dirigenza nerazzurra. Non si tratta tuttavia di un laterale. Secondo alcune voci, anche l’Inter potrebbe infatti mettere gli occhi, ammesso che non l’abbia già fatto, su Naoufel El Hannach, talentuoso difensore centrale franco-marocchino in forza al PSG.

La speranza è appunto che il connazionale Hakimi possa mettere una buona parola per l’Inter, anche se va detto che il PSG vuole tenerselo stretto. Il classe 2006, nato a Poissy, cittadina francese nota per la presenza di uno storico stabilimento, El Hannach gioca con il PSG da quando aveva 7 anni. Quindicenne era già aggregato stabilmente all’U19.

Si tratta di un terzino destro bravo a giocare anche come centrale di difesa. Forse nei duelli, veloce e abile nella doppia fase. Un laterale vecchia scuola ma anche in grado di farsi valere come giocatore moderno e duttile.

Rinnovo fino al 2027

Sembra che Hakimi lo abbia da tempo preso sotto la sua ala protettiva e che stia spingendo anche per farlo arrivare nella nazionale maggiore marocchina. Finora, il ragazzo si è già fatto notare con le selezioni Under 17, Under 18 e Under 20. Si è fatto notare soprattutto in Youth League, dove ha collezionato 5 presenze con la Primavera. Con i grandi si allena da più di un anno ma non ha ancora esordito in Ligue 1.

Anche se ancora legato a un contratto giovanile fino al 2026, il PSG ha di recente annunciato ufficialmente il rinnovo del terzino: il ragazzo ha così ottenuto un primo contratto da professionista con durata fissata fino al 2027 e clausola per l’estensione fino al 2029. Anche Luis Enrique vede in lui un’enorme potenzialità di crescita.

Il giovanissimo terzino destro piace perché in grado di giocare anche al centro e perché ha personalità. Non teme il confronto con i grandi nomi presenti in spogliatoio nella prima squadra e punta a giocare presto titolare. E questa sua volontà potrebbe dunque spingerlo a chiedere una cessione.