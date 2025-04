L’Inter accelera per Luis Henrique: si chiude con lo scambio

L’Inter ha un nuovo importante obiettivo sul calciomercato: piace molto Luis Henrique del Marsiglia, occhio allo scambio

Gli interessamenti dell’Inter sul calciomercato vanno tutti nella stessa direzione: tra gli obiettivi della dirigenza per la prossima estate c’è l’acquisto di un calciatore abile nel saltare l’uomo e creare la superiorità numerica, che possa cambiare le carte in tavola anche contro gli avversari più chiusi.

Non a caso, si è parlato a lungo di Nico Paz e Arda Guler, profili comunque difficili da raggiungere e non alle condizioni che vorrebbe Oaktree. Per questo, negli ultimi giorni è spuntato un nuovo profilo che avrebbe il gradimento totale della Beneamata e che sta facendo benissimo in questa stagione.

Luis Henrique ha 23 anni, è brasiliano e questa per lui è l’annata della consacrazione, non a caso con Roberto De Zerbi in panchina, un allenatore in grado di esaltare le sue qualità. Si tratta di un’ala pura che può giocare sia a destra, sia a sinistra e che in questa stagione ha già realizzato sette gol e cinque assist nel campionato francese. L’Inter è piombata sul ragazzo per la sua qualità in dribbling, la visione di gioco e la velocità, poi starà a Inzaghi trovare la giusta collocazione tattica nel suo gioco, ma per lui sarebbe probabile un percorso alla Luis Alberto.

L’Inter lavora allo scambio per Luis Henrique: c’è di mezzo Asllani

Il 23enne brasiliano ha comunque dei costi importanti, visto quello che è riuscito a dimostrare in questa stagione. Si parla di 30 milioni di euro, cifra che potrebbe lievitare ulteriormente nelle prossime settimane se dovesse continuare a fare così bene, anche perché c’è anche da fronteggiare la concorrenza del Bayern Monaco.

I rapporti tra Inter e Marsiglia sono ottimi, come dimostrano anche le operazioni concluse per Correa e Asllani nel recente passato, quindi i nerazzurri potrebbero tentare di ammortizzare i costi con uno scambio che farebbe comodo a entrambe. Kristjan Asllani potrebbe essere il calciatore giusto per far decollare l’operazione.

Si adatterebbe alla perfezione nel sistema di De Zerbi come perno basso e l’ex Sassuolo ha già dimostrato di saper esaltare calciatori di questo tipo. La rottura tra l’albanese e i tifosi sembra ormai definitiva, per cui il suo addio è già programmato per la prossima estate. Il problema sono le valutazioni: i nerazzurri vorrebbero uno scambio alla pari, per il Marsiglia la forbice è di 5-6 milioni in loro favore. Bisognerà sedersi al tavolo e cercare un accordo.