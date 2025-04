L’Inter lo riporta in Serie A, il bomber diventa nerazzurro in prestito

La caccia al grande attaccante si fa concreta: il bomber può tornare, lo prende l’Inter durante il mercato estivo

Una notte indimenticabile. L’Inter di Simone Inzaghi ha scritto una pagina memorabile della storia recente nerazzurra in Champions League. La vittoria sul Bayern Monaco nella gara d’andata dei quarti di finale, grazie alle reti di Lautaro Martinez e poi Frattesi quasi allo scadere, fanno sognare.

Solo pochi giorni al ritorno a San Siro e in casa nerazzurra vi è la consapevolezza di aver già compiuto un passo importante, forse decisivo, verso la semifinale. Una squadra che ha stupito tutti, ancora una volta, nelle notti che contano. Da lì bisognerà ripartire, anche in ottica calciomercato, per capire come e dove migliorare un gruppo che ha dimostrato mentalità e fame di vittorie: non sarà semplice.

A tal proposito tra le opzioni prioritarie nella testa di Marotta e Ausilio continua ad esservi la ricerca di un grande attaccante da affiancare a Thuram e Lautaro Martinez nella prossima stagione. Uno scenario che sta prendendo forma quello che riguarda il reparto avanzato, con una novità in particolare che farà sicuramente felici i tifosi della ‘Beneamata’.

Capolavoro Inter e ritorno in prestito: ecco il bomber

L’Inter guarda con enorme interesse in Premier League, ad un profilo che è stato nel recente passato grande protagonista in Serie A e che per caratteristiche tecniche e fisiche sarebbe davvero l’ideale per Simone Inzaghi: Joshua Zirkzee.

La scorsa estate i ‘Red Devils’ hanno bruciato la concorrenza del Milan e portato all’Old Trafford il giovane attaccante olandese che tuttavia – in un ambiente turbolento che ancora oggi vive di grossi scossoni, in termini di risultati e non solo – ha fatto grande fatica ad integrarsi. Ecco perché già lo scorso gennaio è ventilata la possibilità, poi rimandata all’estate 2025, che Zirkzee potesse fare ritorno nel calcio italiano, con Juventus e soprattutto Inter in primissima fila per accoglierlo.

Il 23enne di Schiedam è reduce, ad oggi, da 36 apparizioni complessive, tra campionato e coppe, con appena 6 reti e 3 assist vincenti agli ordini di Amorim. Il Manchester United, tra le altre cose, è 13esimo a 35 punti dal Liverpool primo in classifica di Premier League. Un dramma. Così la società inglese potrebbe effettivamente pensare ad una sua partenza, per farlo giocare con maggiore continuità.

Dallo United all’Inter: così firma Zirkzee

Quale occasione migliore se non quella di rivedere Zirkzee risplendere nel campionato che lo ha fatto esplodere nell’elite del calcio europeo? Non sarà tuttavia facile, soprattutto per la questione costi: tra stipendio e cartellino.

Lato ingaggio il nazionale olandese, sotto contrattom con i ‘Red Devils’ fino al 30 giugno 2029, guadagna 3,6 milioni di euro più bonus all’anno: una cifra comunque importante che l’Inter racimolerebbe dagli stipendi di Arnautovic e Correa (3,5) che saluteranno sicuramente a scadenza il prossimo 30 giugno 2025. Lato cartellino, invece, sembrano esservi margini di manovra.

Lo United potrebbe acconsentire alla partenza dell’attaccante in prestito per poi affrontare l’eventuale discorso del riscatto con i nerazzurri nel prossimo futuro, magari nel giugno 2026, contando che Zirkzee meno di un anno fa è stato pagato oltre 42 milioni di euro. Staremo a vedere.