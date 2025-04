Il capitano salta Inter-Bayern: brutte notizie, infortunio serio

Senza una pedina fondamentale: l’allenatore chiarisce che sarà complicato vedere il campione nel ritorno dei quarti

Domani il Bayern Monaco di Vincent Kompany affronterà in Borussia Dortmound in Bundesliga. Gli avversari, attualmente ottavi in classifica e dunque assai delusi dalla stagione in corso, sono comunque in forma: hanno raccolto 12 punti nelle ultime quattro partite contro i 13 dei bavaresi.

Il Bayern che è attualmente a +6 sul Bayer Leverkusen non può permettersi di prendere l’impegno troppo alla leggera. Gli uomini di Kompany non potranno dunque pensare alla sfida contro l’Inter in programma il 16 di aprile allo stadio Meazza.

Si parte dal punteggio di 2-1 a favore dei nerazzurri. Il successo all’Allianz Arena, grazie ai goal di Lautaro e Frattesi, ha dimostrato che l’Inter non parte sfavorita, così come molti si erano figurati. Anzi, fra i quarti di finale della Champions, la sfida di ritorno fra nerazzurri e die Roten si prefigura come una delle partite più equilibrate e dunque combattute in programma.

In casa, il Bayern ha dovuto rinunciare al portiere Neuer, al laterale Davies e a i difensori Upamecano e Ito. Out pure il centrocampista Pavlovic, fermo per una mononucleosi infettiva. Infine, erano fuori dai giochi anche Coman e Musiala. Il portiere ha subito una ricaduta al polpaccio dopo il mezzo infortunio accusato nella gara d’andata degli ottavi. Sembrava che fosse pronto a rimettersi a disposizione proprio per la sfida di ritorno contro i nerazzurri, ma a quanto pare i tempi del suo recupero si sono allungati.

Chi recupera Kompany per la sfida contro l’Inter

Kompany non si dispera: Urbig ha dato prova di poter essere un ottimo sostituto. Davies e Musiala staranno fuori per il resto della stagione. Dayot Upamecano è tornato ad allenarsi in campo ma difficilmente potrà essere pronto per il ritorno dei quarti. Stessa storia per Ito, che ha subito la frattura del metatarso del piede destro.

Potrebbero invece tornare a disposizione Coman e Pavlovic. L’ex Juve sta ancora smaltendo un’infiammazione al piede sinistro, ma dovrà recuperare comunque il ritmo partita. Il centrocampista di origine serba è già tornato ad allenarsi e potrebbe quindi essere impiegato dall’allenatore belga, almeno qualche minuto.

Secondo quanto riportato dalla Bild, non ci sono aggiornamenti positivi per il capitano del Bayern Monaco, il portiere Manuel Neuer. L’estremo difensore, in pratica, potrebbe saltare anche la gara di ritorno contro l’Inter a Milano. Per ora si sta allenando a parte, ma senza forzare. Per poter essere a disposizione dovrebbe forzare. E, alla sua età, e dopo i tanti infortuni subiti negli ultimi tempi, non è una buona idea.

L’Inter deve temere il Bayern?

Kompany ha dichiarato che spera di riavere Neuer a disposizione mercoledì. Ha anche rivelato che Coman e Pavlovic potrebbero tornare ad allenarsi dopodomani: “Ma dubito che non cambierà molto nelle scelte per le rotazioni”. L’allenatore ha poi spiegato che non c’è certezza sul recupero di Neuer: “Non possiamo ancora dire se riuscirà a recuperare. Se ci fosse una possibilità, sarebbe molto buono per noi. Ma non gli faremo pressioni”.

I nerazzurri sono riusciti a vincere a Monaco, ma hanno comunque rischiato in molte occasioni di soccombere alla pressione dei campioni tedeschi. In base a quanto si è visto all’andata e considerando il valore dei giocatori in campo, bisogna quindi avere massimo rispetto per il Bayern.

Va però ricordato che quest’anno i bavaresi hanno rischiato di uscire col Celtic. Quando attaccano possono rivelarsi sempre pericolosi, ed è ovvio che sia così. Ma, quando non riescono a dominare il gioco, si espongono a ripartenze. In Germania, l’Inter ha messo insieme cinque chiare occasioni da goal. Ne ha segnati due e se ne è mangiati tre. Un dato che dimostra come l’Inter può giocarsela.