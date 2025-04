“Inzaghi? Troppo sassolini nella scarpa fanno male”: annuncio definitivo sul futuro

L’allenatore dell’Inter continua ad essere al centro dei rumors. Dal sogno Triplete al rapporto con la squadra fino al rinnovo: il punto della situazione

Ci sono voluti quattro anni per vedere il Bayern Monaco capitolare di nuovo in casa in Champions League. A fare l’impresa è stata l’Inter, che si aggiudicata l’andata dei quarti di finale. Ma è stato soltanto il primo tempo di una sfida da 180 minuti.

Dopo le critiche di Parma, intanto, sono tornati gli elogi per Simone Inzaghi. Tra chi ha speso belle parole per il tecnico piacentino c’è Fabio Costantino, direttore responsabile del sito ‘FcInterNews’, che alla trasmissione ‘TiAmoCalciomercato.it’ in onda sulla pagina Youtube di CM.IT ha detto: “Inzaghi sta facendo un lavoro straordinario da quando è arrivato all’Inter, solo chi non capisce di calcio può negarlo. Ma non gli viene mai riconosciuto, sembra sempre che non faccia abbastanza. Gli viene rinfacciato che ha perso due scudetti, come se avesse avuto una Ferrari e non avesse vinto contro dei Maggiolini.

L’Inter che ha dominato e vinto lo scorso campionato e che si fa rispettare in Europa l’ha costruita lui con la dirigenza, senza i capitali di cui hanno goduto altri club italiani e stranieri. A lui girano le scatole e lo fa notare: per esempio tutti gli allenatori escono dall’area tecnica, ma si parla solo di lui. Ha parecchi sassolini e quando si accumulano fanno male. I cambi? Ora ogni partita vale la stagione e non può rischiare di perdere qualcuno per un mese. Uscire da una competizione? Come lo facevi il Triplete con questa mentalità? Se l’Inter di Mourinho avesse lasciato stare la Coppa Italia nella semifinale con la Fiorentina, oggi non potevi sbattere in faccia agli altri tifosi il Triplete. Quando scegli, non hai mentalità vincente“.

Inter, Costantino sicuro: “Inzaghi pronto a firmare in bianco, vuole la Champions”

A tenere banco in casa Inter è anche il futuro di Simone Inzaghi. La trattativa per il rinnovo va avanti, anche se qualcuno dice che potrebbe non essere confermato in caso di zero titoli e chi sostiene che potrebbe andarsene lui se vincesse la Champions.

“Da quello che so io, rimane all’Inter e firma in bianco sulla scadenza – assicura Costantino – Il problema non è l’Inter dove è stimato: ha la squadra in pugno dal punto di vista dell’affetto. E il prossimo mercato sarà migliorativo oltre che di svecchiamento. Quando Marotta dice che è solo a metà del suo percorso non lo dice senza un perché. Poi è ovvio che ci siano dei down durante la stagione che portano a delle critiche.

Inzaghi è maniacale, ci tiene più di tutti a vincere: la Champions è la sua fissazione, al massimo mollerebbe tutto il resto, perché sa di poterla vincere. L’ha sfiorata a Istanbul, ci è arrivato a 2 centimetri… solo alla Juve l’hanno vista così vicina (ride, ndr). Quando si parla di progetto, è il riuscire a lottare per tutto fino in fondo, poi possono arrivare due trofei, tre trofei o nessuno”.