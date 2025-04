Infortunio Zielinski, ansia Inter: i nuovi tempi di recupero | INTERLIVE

Ci sono importanti novità sull’infortunio di Piotr Zielinski e i relativi tempi di recupero: le ultime sulle condizioni del polacco

Piotr Zielinski è un’alternativa essenziale per il centrocampo di Simone Inzaghi. Arrivato la scorsa estate a parametro zero dopo la scadenza naturale del contratto con il Napoli, la mezzala non è riuscita a trovare quella continuità che in molti si sarebbero aspettati, ma si è rivelato un elemento prezioso come regista basso, facendo le veci di Calhanoglu e come mezzala pura.

Le sue caratteristiche si adattano alla perfezione al gioco del tecnico di Piacenza, per cui il colpo effettuato la scorsa primavera non può per nulla ritenersi sbagliato, anzi. Il problema è che in occasione del match contro il Monza, il polacco si è fermato a pochi minuti dal suo ingresso in campo.

Gli esami strumentali hanno evidenziato una distrazione del gemello mediale della gamba destra, e fin da subito si è capito che la prognosi non era poi così favorevole. Non è facile individuare dei tempi di recupero molto precisi con problemi muscolari di questo tipo, la cui rivalutazione è costante e a cadenza settimanale. Ora, però, sono arrivate delle importanti novità per la stagione dell’Inter.

Zielinski sta recuperando dal problema muscolare: i tempi e il calendario

Secondo quanto risulta a Interlive.it, le terapie stanno dando buoni risultati sulla gamba destra di Zielinski. Le ultime rivalutazioni hanno mostrato dei miglioramenti, anche se non può dirsi assolutamente guarito e pronto a tornare in campo. Inizialmente c’era chi si era avventurato nell’inizio di maggio come data possibile per il recupero dell’ex Napoli.

In realtà, si potrebbe anche accelerare un po’ nell’ottica di una stagione che non dà tregua e tentare di riportarlo in gruppo per fine aprile. Il calendario dell’Inter parla chiaro: oltre a Cagliari e Bayern Monaco, Zielinski salterà sicuramente Bologna e Milan. Si potrebbe tentare di portarlo almeno in panchina contro la Roma.

Poi il suo minutaggio dovrebbe aumentare già per il match contro il Verona in programma il 4 maggio. L’Inter ha bisogno di tutti in un momento particolarmente ostico della stagione dei nerazzurri e Zielinski, con la sua qualità, non è assolutamente da meno. Ricordiamo comunque che miglioramenti e peggioramenti sono valutati giorno per giorno, quindi da qui a fine aprile la situazione potrebbe cambiare ulteriormente, in meglio o in peggio.