Il Real Madrid propone lo scambio: Nico Paz più soldi per il gioiello dell’Inter

Il club spagnolo rompe gli indugi per il big nerazzurro seguito da mesi: sul piatto il gioiello di Fabregas e un ricco conguaglio

Proprio nella stessa serata in cui l’Inter di Simone Inzaghi espugnava l’Allianz Arena di Monaco di Baviera ponendo fine all’imbattibilità casalinga europea dei tedeschi (che non perdevano tra le mura amiche da 4 anni) il Real Madrid cadeva a Londra contro l’Arsenal sotto i colpi di Declan Rice e compagni, compromettendo seriamente il passaggio del turno in Champions.

Le Merengues, non da oggi in crisi di risultati oltre che di gioco, hanno pagato a caro prezzo le difficoltà dell’ultimo periodo, soccombendo senza praticamente colpo ferire contro la frizzante compagine di Mikel Arteta, che ha dato una vera e propria lezione di calcio alla ‘Casa Blanca‘.

Già intenzionato a rivoluzionare non solo il parco giocatori – tanti i profili seguiti sul mercato dal blasonato club iberico – ma anche a cambiare la guida tecnica della squadra (difficilmente Carlo Ancelotti siederà ancora sulla panchina del Real il prossimo anno), Florentino Perez passa subito dalle parole ai fatti.

Nel processo di rinnovamento del glorioso club spagnolo (che potrebbe essere vieppiù radicale se gli acerrimi rivali del Barcellona dovessero conquistare un Triplete ancora possibile) potrebbe essere pesantemente coinvolta anche l’Inter. Tra le fila del club nerazzurro milita infatti un top player messo nel mirino del Real Madrid ormai da diverso tempo.

Bastoni, Nico Paz e soldi sul piatto: Marotta al bivio

Approfittando del grande interesse mostrato dal club nerazzurro per Nico Paz, il talento in forza al Como ma su cui gli spagnoli hanno mantenuto un diritto di recompra per 10 milioni di euro da esercitare entro il 30 giugno 2027, Florentino sta per portare un assalto ‘combinato’ al cartellino di Alessandro Bastoni. Semplicemente il perno della difesa di Simone Inzaghi.

Già pupillo dello stesso Ancelotti, il nativo di Casalmaggiore ha attirato da tempo su di sé anche l’interesse di parecchi club di Premier League, disposti ad aprire un’asta a suon di milioni per il centrale dai piedi educatissimi.

Per abbassare l’ingente cash richiesto da Marotta per il suo calciatore, il Real Madrid mette sul piatto proprio il gioiello ispano-argentino che tanto piace a mezza Europa. Aggiungendo un conguaglio di circa 35 milioni al cartellino del talento 20enne, le Merengues arriverebbero di fatto a sborsare circa 70 milioni per Bastoni. In pratica il prezzo che il dirigente nerazzurro ha sempre fissato – milione in più, milione in meno – per l’ex Parma.