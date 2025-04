Intreccio per Donnarumma: arriva nel 2026 solo in un caso

Il futuro di Gianluigi Donnarumma è ancora in bilico al Psg: l’Inter può essere una seria pretendente per il suo cartellino nel 2026

Ogni squadra è chiamata a strutturare i suoi programmi e il suo futuro, e spesso parte dalla porta. Le squadre vincenti si costruiscono anche grazie a un numero uno di primo livello, e Giuseppe Marotta lo sa bene per quello che è riuscito a fare nell’ultimo decennio, e non solo all’Inter.

Attualmente, i nerazzurri non sentono di avere grande urgenza nel reparto. Come sempre, parla il campo e dice che Yann Sommer e Josep Martinez, almeno per il momento, costituiscono una coppia di primo livello, che offre ampie garanzie per il presente e per il futuro. Lo svizzero è un profilo più esperto, ha esperienza internazionale e spesso ha tolto le castagne dal fuoco ai suoi con ottimi interventi.

L’investimento per Martinez è stato importante e, quando chiamato in causa, l’ex Genoa ha sempre risposto presente con ottime prestazioni. Rispetto al collega di reparto è più alto e abile nelle uscite. Per questo, tutta l’Inter ha grande fiducia in lui e ci punta forte per il prossimo futuro, quando raccoglierà l’eredità tra i pali. Pur senza grandi urgenze, non va scartato neppure il profilo di Gianluigi Donnarumma, che potrebbe rappresentare una grande occasione di mercato.

L’Inter non molla Donnarumma: arriva nel 2026 solo in un caso

Il rinnovo dell’ex portiere del Milan con il Psg non è per nulla scontato, anzi rappresenta un caso piuttosto spinoso e difficile da decifrare. I francesi vogliono abbattere il monte ingaggi e il prolungamento a cifre altissime di un portiere che non fa impazzire Luis Enrique non sembra la miglior soluzione per farlo.

Allo stesso tempo, ci sono ancora molti mesi per decidere, per cui tutte le parti in causa possono prendersi il giusto tempo per valutare al meglio la questione. L’Inter è alla finestra, ma è ben consapevole dei costi che comporterebbe Donnarumma a bilancio, anche in caso di arrivo a parametro zero nel 2026.

L’ex Mlan, dunque, potrebbe vestirsi di nerazzurro solo nel caso in cui la valorizzazione di Josep Martinez porti una maxi offerta con tanto di plusvalenza proprio nel 2026. Con quei soldi verrebbe finanziato proprio l’acquisto di Donnarumma. È molto complicato pensare che Marotta e Ausilio possano formare una coppia del genere tra i pali, e forse sarebbe anche superflua per l’Inter sul campo.