Inter, proposto uno scambio: tre calciatori a scelta dei nerazzurri

Il mercato dei nerazzurri può regalare un giocatore a scelta di Simone Inzaghi. Affare che coinvolge un interista non sempre titolare

Come ogni estate, il Chelsea si appresta ad essere grande protagonista nel calciomercato. I Blues di Enzo Maresca sono con un piede in semifinale di Conference League e i grandi favoriti per la vittoria del terzo trofeo europeo per club, Fiorentina e Betis permettendo.

Ma oltre rimpinguare la propria bacheca internazionale, il vero obiettivo dei londinesi è quello di finire tra i primi cinque posti in Premier (attualmente sono quarti a pari merito con il Newcastle ed un solo punto di vantaggio sul Manchester City sesto, ndr). E’ troppo importante per tornare a giocare la Champions con i suoi introiti, senza dimenticare che comunque il Chelsea potrà contare sulle entrate del Mondiale per Club.

Nella nuova competizione voluta dalla Fifa, i Blues sono inseriti nel gruppo D con il Flamengo, l’Esperance Tunisi e il Leon – sebbene i messicani siano a rischio esclusione. Il che vuol dire che non potranno affrontare l’Inter di Inzaghi, che invece sono nel girone E con River Plate, Monterrey e Urawa Red Diamonds. Molto più facile che a incontrarsi siano prima le dirigenze delle due società per provare a intavolare una trattativa, magari nella nuova finestra di mercato prevista tra l’1 e il 10 giugno.

Calciomercato Inter, all-in su Bisseck: le contropartite offerte dal Chelsea

Nei giorni scorsi il portale britannico ‘Tribal Football’ aveva svelato l’interesse del Chelsea per il difensore centrale Yann Bisseck, fresco di convocazione ed esordio con la Nazionale tedesca proprio nella sfida contro l’Italia.

Il 24enne di origini camerunesi va considerato una sorta di co-titolare all’Inter, visto che è partito 22 volte dal primo minuto in questa stagione considerando tutte le competizioni. Complice qualche infortunio, il suo alter ego Pavard è stato scelto nella formazione iniziale in 26 occasioni. L’interesse dei londinesi, che hanno intenzione di rinforzare il reparto arretrato con uno o due nuovi innesti, è stato confermato dalla presenze degli scout nel match di Champions League contro il Bayern Monaco: per i nerazzurri vale già 40 milioni di euro.

Per abbassare il costo del cartellino, il manager Maresca starebbe pensando di inserire nella trattativa un calciatore per chiudere uno scambio. Tre sono le contropartite tecniche offerte: si tratta dei difensori centrali Badiashile e Chalobah oltre che del giovane esterno destro Acheampong. Il giudizio di Inzaghi potrebbe incidere sull’operazione.