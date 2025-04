Da Barella a Reijnders, l’affare multimilionario che coinvolge Inter e Milan

I due centrocampisti di Inzaghi e Conceicao stanno vivendo una grande stagione e sono al centro dei rumors di calciomercato. Derby a suon di milioni

Inter e Milan si sono già affrontate quattro volte in questa stagione tra Serie A, Supercoppa Italiana e Coppa Italia. Una quinta è prevista a fine aprile per stabilire che andrà a Roma a giocarsi la finalissima della coppa nazionale. Con due vittorie e due pareggi, finora il bilancio sorride al Diavolo.

Solo l’eliminazione precoce dei rossoneri in Champions League nei playoff ad opera del Feyenoord ha impedito di stabilire il record di derby in una stagione, con i nerazzurri che poi hanno vendicato i ‘cugini’ facendo fuori gli olandesi agli ottavi. Sul campo le sfide sono state sempre equilibrate e spesso decise nei minuti finali: la prima stracittadina in campionato andò all’allora squadra di Fonseca grazie a un gol di Gabbia poco prima del 90esimo, mentre in quello di ritorno gli uomini di Inzaghi ripresero quelli di Conceicao con una rete di De Vrij in pieno recupero.

Tutte partite che hanno registrato grandi duelli: da quello a distanza tra i portieri Sommer e Maignan a quello ravvicinato sulla fascia tra Dumfries e Theo Hernandez, fino a quello in mediana tra Barella e Reijnders. Proprio i due centrocampista di Inter e Milan potrebbero entrare in un maxi affare di mercato in estate.

Calciomercato Inter, Guardiola pensa anche a Barella in mediana

Protagonista di una pessima stagione con la sola Community Shield vinta ad agosto, in cui non ha mai lottato per la Premier ed è uscito già ai playoff di Champions League, il Manchester City si appresta a fare una rivoluzione sul mercato estivo.

Il manager Pep Guardiola dovrà fare i conti con l’addio del calciatore più rappresentativo dell’ultimo decennio: Kevin De Bruyne. Il futuro del belga probabilmente sarà nella MLS americana e va trovato un degno sostituto. Il primo nome sulla lista dei Citizens era quello di Florian Wirtz, ma la richiesta del Bayer Leverkusen da 130 milioni di euro ha frenato la trattativa.

Le due principali alternative, secondo il sito ‘El Nacional’, portano a Milano: sponda nerazzurra con Nicolò Barella e sponda rossonera con Tijjani Reijnders. Due affari comunque molto costosi, visto che Inter e Milan non sono disposti a cederli se non a fronte di offerte irrinunciabili, vicine ai 100 milioni. In corsa ci sarebbero anche Xavi Simons che il Lipsia ha appena riscattato dal Psg e Dani Olmo del Barcellona che però ha caratteristiche diverse.