Inter-Bayern, Lautaro e Inzaghi furiosi: “Buttalo fuori”

Inter-Bayern è una partita molto combattuta in cui anche l’arbitro ha un ruolo essenziale: Lautaro e Inzaghi furiosi

Il primo tempo di Inter-Bayern ha regalato molte emozioni da una parte e dall’altra. Gli ospiti hanno mantenuto di più il possesso del pallone e sono stati aggressivi in pressing, ma i nerazzurri sono stati abili a crearsi le loro occasioni, soprattutto in contropiede. Entrambe le squadre danno la sensazione di poter creare delle chance, anche se in maniera diversa, tanto che il pronostico resta piuttosto incerto.

In una gara così tirata e che potrebbe pendere da entrambi i lati, anche in base al cinismo e agli episodi, un ruolo fondamentale ce l’ha anche l’arbitro, che con le sue decisioni potrebbe condizionare in un senso o nell’altro la gara.

Nel primo tempo, a dir il vero, l’ha già fatto. L’aggressività del Bayern ha portato i bavaresi a compiere diversi falli, soprattutto quando l’Inter riusciva a uscire agevolmente e con qualità dal pressing. Già dopo pochi minuti Goretzka ha compiuto un fallo tattico, che non è stato sanzionato con il cartellino giallo. Lo stesso è successo con Laimer e ancora con il mediano tedesco. In ben quattro occasioni, gli interventi dei tedeschi non hanno ricevuto il cartellino, che poi è stato inevitabile per Kim dopo un brutto intervento su Thuram.

Ma dagli il rosso, ma buttalo fuoriiii #InterBayern — Andrea. (@A_Bazzu) April 16, 2025

Ma regala cosaaaaaa che al Bayern ne mancano 4 di cartellini #InterBayern — Andrea. (@A_Bazzu) April 16, 2025

Si chiude il primo tempo in anticipo di 6″ per evitare il giallo a Kane per fallo su Miky e palla allontanata 😁😉 #InterBayern — Pietro Branca (@georgatoss) April 16, 2025

Inzaghi e Lautaro hanno protestato a più riprese contro il direttore di gara, il capitano addirittura a brutto muso con l’arbitro. E anche i tifosi si sono lamentati a più riprese per queste scelte, parse un po’ troppo benevole rispetto alla cattiveria dei tedeschi.