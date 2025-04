Champions, ansia per le diffide dell’Inter: cosa dice il regolamento

L’Inter ha superato il turno contro il Bayern Monaco in Champions: com’è la situazione relativa le diffide e cosa dice il regolamento

Dopo due partite spettacolari e giocate benissimo dalla squadra di Simone Inzaghi, l’Inter ha superato il turno in Champions League e non era affatto scontato contro una delle squadre migliori d’Europa. I nerazzurri hanno eliminato il Bayern Monaco, una delle favorite per vincere la competizione e l’ha fatto segnando quattro gol, soffrendo e giocando con grande personalità e una mentalità di ferro.

Ora arriva il bello, ma anche le prove più temibili, dato che l’Inter dovrà affrontare il Barcellona, che ora è la squadra in pole per alzare al cielo la coppa dalle grande orecchie. Resta il valore di un percorso che, fin dalla prima fase, ha fatto stropicciare gli occhi ai tifosi e regalato soddisfazioni enormi fino a questo momento.

Nel ritorno contro il Bayern Monaco, c’era da gestire anche l’ansia relativa le diffide. Con un cartellino giallo, Bastoni, Barella e Lautaro, oltre a Simone Inzaghi, avrebbero saltato la semifinale d’andata a Barcellona, in programma il 30 aprile. Il regolamento è chiaro sulla gestione di quest’aspetto d’ora in poi.

Il regolamento sulle diffide in Champions League: cosa succede ora all’Inter

La nuova Champions League è lunghissima e per questo il percorso dell’Inter assume anche un valore tutto speciale. Allo stesso tempo, una voce del regolamento viene in aiuto dei nerazzurri nelle fasi cruciali della competizione. Alla fine dei quarti di finale, infatti, si azzerano le diffide, per cui i calciatori di Inzaghi potranno giocare un po’ più liberi la semifinale d’andata senza paura di saltare il ritorno a San Siro, se non con un’espulsione diretta.

Anche l’allenatore ha perso la diffida, per sua fortuna. Non si tratta per nulla di un dato banale per la gestione di un gruppo che si sta dimostrando utile in tutti i suoi elementi e che affronterà anche la sfida in Spagna con la stessa mentalità vista finora, con la speranza di porte ottenere il massimo risultato.