Inter, nuove voci su Donnarumma: grande annuncio dopo la Champions

Il futuro di Gianluigi Donnarumma continua a far parlare tutta l’Europa: le ultime voci e l’annuncio dopo la Champions League

Il Psg ha superato l’ostacolo Aston Villa e si è qualificato per la semifinale di Champions League. I francesi, dopo aver eliminato il Liverpool, hanno avuto più difficoltà del previsto contro gli inglesi, che si sono dimostrati una squadra quadrata e di qualità, che ha creduto fino alla fine nella possibilità di rimonta, nonostante il duro passivo dell’andata.

E in realtà ci sono andati anche parecchio vicini, dato che bastava solo un gol alla squadra di Premier League per riuscire a centrare il traguardo dei tempi supplementari e poi giocarsela fino alla fine. Se non è avvenuto, è essenzialmente grazie all’ennesima grande prova di Gianluigi Donnarumma. Il portiere della Nazionale italiana è stato superlativo e ha bloccato qualsiasi tentativo dell’Aston Villa con almeno tre parate di altissimo livello.

Non è la prima volta che accade in Champions League. Già contro il Liverpool, l’ex Milan era stato decisivo ai calci di rigore, eliminando una delle squadre favorite per la vittoria della massima competizione europea. Sullo sfondo resta il calciomercato, visto che il suo contratto scadrà a giugno 2026 e al momento è ferma la trattativa per il rinnovo di contratto.

Il futuro di Donnarumma tra Inter e Premier: ora ne parla tutto il mondo

La grande prestazione di Donnarumma contro l’Aston Villa ha scatenato ogni parte del mondo. Oltre all’Italia, dove di sicuro non mancano gli annunci sul suo conto, si sono scatenati in Francia, parlando a più riprese della straordinaria partita del portiere italiano, che oggi è uno dei volti da copertina dell’attuale edizione della Champions League.

Ma anche dall’Argentina non sono assolutamente mancati gli elogi per l’estremo difensore, chiamato addirittura “Dibu-rumma”, a richiamare il portiere del Mondiale vinto dall’Albiceleste. La vera domanda è se il torneo e il momento magico del portiere possano cambiare parecchio anche per quanto riguarda il suo futuro.

Al momento, il Psg è ancora fermo, con la volontà di limitare un po’ le spese relative gli ingaggi. E chissà se Luis Enrique spingerà per il rinnovo dell’ex Milan a prescindere. Di sicuro, come vi abbiamo riportato in più occasioni, Donnarumma interessare all’Inter solo a parametro zero nel 2026, per cui il suo arrivo potrebbe concretizzarsi solo in caso di mancato prolungamento con i campioni di Francia.