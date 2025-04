L’ex Inter torna in Italia, ci siamo: lo prende la Roma

L’ex Inter potrebbe tornare in Serie A. Ha appena vinto il campionato e ora lo attende l’Europeo con l’Under 21

Una gioia infinita per l’Inter che torna, dopo due anni, a disputare una semifinale di Champions League grazie al 2-2 nel match di ritorno contro il Bayern Monaco.

I festeggiamenti dureranno pochissimo. Già da oggi, i nerazzurri si proietteranno sull’imminente e decisiva sfida di campionato contro il Bologna della domenica di Pasqua che assegna altri tre punti decisivi nella lotta Scudetto contro il Napoli. Chi il campionato lo ha già vinto, invece, e anche con ampio anticipo è un ex calciatore dell’Inter che ha vissuto una stagione da assoluto protagonista con il suo club al quale è approdato la scorsa estate dopo un biennio alla Salernitana.

Si tratta di Lorenzo Pirola. Il difensore, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter con cui ha esordito in Serie A nel 2022, a 18 anni, ha trionfato nel campionato greco con l’Olympiakos, vincitore con tre giornate del suo 48° titolo nazionale. Trionfo che ha avuto in Pirola uno dei nerazzurri. L’ex nerazzurro, infatti, è stato uno dei titolare della compagine biancorossa, allenata dal tecnico spagnolo Mendilibar, con 29 presenze complessive in tutte le competizioni.

L’ex Inter può tornare in Serie A, sulle sue tracce c’è la Roma

Una bella e meritata rivincita per Pirola che aveva lasciato la Serie A alla fine della scorsa stagione dopo un’annata difficoltosa culminata con la retrocessione in Serie B della Salernitana. E non è ancora finita. L’ex Inter, infatti, disputerà a giugno anche l’Europeo con la Nazionale Under 21, indossando la fascia da capitano, una motivazione in più per Pirola che, proprio con l’Olympiakos ha esordito anche in una competizione europea, l’Europa League nella quale i greci sono stati eliminati agli ottavi dal Bodo Glimt.

Dopo l’Europeo, Pirola potrebbe essere anche protagonista sul mercato. L’ipotesi di un possibile e immediato ritorno in Serie A è già viva. In particolare, sulle sue tracce ci sarebbe già la Roma che lo ha inserito tra i possibili sostituti di Mats Hummels che ha già ufficializzato il suo ritiro a fine stagione. L’Olympiakos, tuttavia, non avrebbe alcuna intenzione di venderlo, forte anche di un contratto in scadenza nel 2027.

Vedremo se, in caso di offerte dalla Serie A, Pirola avrà davvero l’intenzione di tornare a disputare il campionato nel quale ha militato anche con il Monza. L’ex nerazzurro, la prossima stagione, avrà anche l’opportunità di disputare la Champions League con l’Olympiakos, opportunità che depone a favore di una sua permanenza in Grecia. La compagine ellenica, tuttavia, dovrà superare due turni preliminari in estate per accedere al girone, opportunità fallita in quest’edizione dai campioni in carica del Paok Salonicco.