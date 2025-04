Thuram stremato, ansia infortunio: il piano per il Barcellona

Marcus Thuram ha terminato la partita di ritorno contro il Bayern Monaco con una stanchezza indescrivibile: ansia per nuovi infortuni

Il bomber francese non è stato decisivo in zona gol, ma è stato un elemento essenziale per il superamento dei quarti di finale di Champions League. Ha allungato la squadra, ha lottato, ha fatto salire la squadra e soprattutto ha regalato a Lautaro Martinez un assist stupendo di tacco nel match d’andata in Germania.

Non ci sono dubbi sulle qualità del figlio d’arte, che si sta confermando anche in questa stagione un elemento essenziale attorno a cui costruire la stagione dei nerazzurri. Il problema è mantenere alto il suo livello di forma, dopo il problema alla caviglia accusato con il Napoli e una condizione fisica che fa fatica a resta al top.

Ieri l’attaccante ha terminato la partita stremato, ma Simone Inzaghi ha scelto comunque di sostituire Lautaro Martinez, reduce da un infortunio muscolare. Il calendario non lascia tregua all’Inter, che in questa fase della stagione avrà solo match complicati da affrontare. Infatti, la Beneamata dovrà vedersela in campionato con il Bologna, poi arriveranno a ruota il Milan in Coppa Italia, la Roma e il Barcellona.

La gestione di Thuram da parte di Inzaghi tra big match e calendario

È chiaro che Inzaghi dovrà continuare a ruotare gli uomini, effettuare staffette e sperare che, di conseguenza, non cambino anche i risultati sul campo. Il tecnico di Piacenza ora ha recuperato tutti i suoi uomini offensivi, anche se Taremi non ha convinto neanche nello spezzone giocato contro il Bayern Monaco.

Restano, però, le soluzioni Arnautovic e Correa, che potrebbero dare una mano dal primo minuto come a partita in corso. Per questo, Thuram è candidato alla panchina contro il Bologna per poi tornare titolare contro il Milan in Coppa Italia nella semifinale di ritorno.

Il francese ha chiuso il match contro il Bayern Monaco senza neppure la voglia di festeggiare sul campo e di effettuare le interviste – rispondeva a fatica alle domande dei giornalisti. Subito dopo il fischio finale, dopo gli impegni di rito, voleva solo dormire per recuperare. Ora Inzaghi è al bivio e ancora in corsa per tutti gli impegni, ma deve gestire la rosa con saggezza. Vincere aiuta a vincere, ma alle giuste condizioni.