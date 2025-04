Inter, nuovo bomber a sorpresa: il Lucca tedesco per Inzaghi

L’Inter può centrare un colpo a sorpresa dalla Germania: i nerazzurri hanno messo nel mirino il Lucca tedesco per caratteristiche

I piani per l’attacco dell’Inter sono ancora tutti in evoluzione, ma ciò che è certo è che diverse cose potrebbero cambiare per il club nerazzurro da qui al prossimo futuro. Oltre ai titolarissimi, bisogna verificare gli sviluppi per il futuro di Arnautovic e Taremi, con la certezza che almeno uno dei due andrà via, mentre il destino di Correa pare già scritto e pende verso l’addio.

Questo vuol dire che, per restare competitivi, anzi migliorare ancora di più la situazione nel parco offensivo, bisognerà acquistare almeno altri due attaccanti, di cui dovrà essere di primissimo piano, in grado di impensierire anche i titolarissimi lì davanti. I nomi non mancano da Castro a Jonathan David, su cui vi abbiamo riportato gli ultimi aggiornamenti anche di recente.

Un altro nome seguito a stretto giro di posta dai nerazzurri è quello di Lorenzo Lucca. Il bomber di proprietà dell’Udinese piace per caratteristiche fisiche e tecniche in area di rigore, per cui potrebbe completare la sua formazione nel contesto tattico di Simone Inzaghi. Il centravanti italiano, però, ha visto aumentare parecchio concorrenza e valutazione, ma un’alternativa low cost potrebbe arrivare dalla Germania.

Kleindienst proposto all’Inter: un bomber tedesco per i nerazzurri

Tim Kleindienst è arrivato tardi al grande calcio, ma in poco tempo è riuscito a prendersi i grandi palcoscenici che la sfortuna gli aveva tolto. Il suo arrivo al Borussia Monchengladbach è stato assolutamente una mossa vincente per il club della Bundesliga. In questa stagione si è preso subito il posto da titolare, realizzando addirittura 15 gol e 6 assist in 27 partite.

In pochi si aspettavano questa continuità, che l’ha già portato nel giro della Nazionale tedesca, dove ha numeri anche migliori – 4 gol in 6 partite giocate. Il gioco aereo è il suo forte, un po’ come Lucca, e spesso risulta immarcabile vista la sua forza fisica e gli oltre 190 centimetri d’altezza.

Dopo una stagione del genere, i suoi agenti potrebbero proporlo alle grandi big europee e con una valutazione attorno ai 20 milioni di cartellino, forse anche un po’ meno. L’Inter potrebbe essere tra le squadre contattate, ma difficilmente affonderà il colpo. Si cerca un profilo giovane, come richiesto da Oaktree, mentre Kleindienst, pur essendo una valida alternativa, va già per i 30 anni.