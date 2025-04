DIRETTA Bologna-Inter, solo due cambi e Lautaro-Correa davanti: Formazioni UFFICIALI e Cronaca LIVE del match

I campioni d’Italia dell’Inter di Inzaghi affrontano il Bologna di Italiano nella 33esima giornata di Serie A. Segui la Diretta Live del match

L’Inter fa visita al Bologna in una gara molto delicata valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A, quattordicesimo turno del girone di ritorno. Una sfida dal sapore europeo tra due formazioni che hanno ancora tanto da chiedere a questo finale di stagione che sarà diretta dall’arbitro Colombo della sezione di Como.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dall’eroico pareggio contro il Bayern Monaco che è valso la qualificazione alle semifinali di Champions League, vogliono dare seguito al successo dello scorso week end contro il Cagliari. L’obiettivo è quello di centrare i tre punti per staccare di nuovo il Napoli vittorioso ieri a Monza nel duello scudetto e prepararsi al meglio al derby di ritorno contro il Milan in Coppa Italia. Dall’altra parte i rossoblu di Vincenzo Italiano, che invece vengono dalla sconfitta contro l’Atalanta, hanno bisogno di tornare subito a vincere per rilanciarsi nella corsa al quarto posto e affrontare più serenamente il ritorno di giovedì contro l’Empoli.

La partita sarà visibile in tv su Sky Sport, così come in streaming su tutti i dispositivi sulla app di Dazn. All’andata meneghini e felsinei impattarono sul risultati di 2-2 in virtù dei gol di Dumfries e Lautaro Martinez dopo l’iniziale vantaggio di Castro e prima della rete finale di Holm. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio ‘Renato Dall’Ara’ tra Bologna e Inter live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA-INTER

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumí, Miranda; Aebischer, Freuler; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All.: Italiano

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Correa, Lautaro. All.: Inzaghi

ARBITRO: Colombo di Como