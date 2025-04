Inter, l’ultima spiaggia per Taremi: Inzaghi ha due alternative

Mehdi Taremi è già arrivato all’ultima spiaggia con la maglia dell’Inter: Simone Inzaghi ha due alternative di livello in attacco

È appena tornato dall’infortunio e sembra essersi messo alle spalle tutti i problemi che l’hanno condizionato negli ultimi mesi, ma ora Mehdi Taremi vuole prendersi l’Inter e riscattarsi dopo un periodo molto difficile, in cui non è mai davvero riuscito a far prevalere le sue qualità con la maglia nerazzurra.

Gli infortuni hanno sicuramente condizionato le prestazioni dell’ex Porto, ma era lecito e doveroso aspettarsi di più da un bomber che in carriera aveva già dato prova di poter segnare tanto e invece all’Inter sta vivendo una delle peggiori stagioni in assoluto per lui da quando è professionista.

Eppure, Simone Inzaghi non vuole disperderlo e continua a dargli fiducia. L’ha inserito in campo per venti minuti contro il Bayern Monaco, proprio nei minuti finali in cui i bavaresi continuavano a spingere e a cercare la rete decisiva per portare la gara ai tempi supplementari. Lui, però, ha dimostrato per l’ennesima volta di non essere ben inserito negli schemi dell’allenatore e non è riuscito ad aiutare la squadra, tenere il pallone o a rendersi pericoloso.

Flop Taremi: Inzaghi gli darà fiducia in altre partite decisive

Resta il fatto che finora l’iraniano difficilmente si è fatto trovare pronto in zona gol e le sue reti si contano sulle dita di una mano in tutte le competizioni. L’attaccante ex Porto sa bene di essere al di sotto del suo abituale rendimento, ma non riesce a dare una svolta a una stagione nata male per lui e che non riesce a migliorare.

Il calendario, però, ora gli offre un’importante opportunità. Infatti, l’affaticamento muscolare capitato a Marcus Thuram e le condizioni non eccellenti di Marko Arnautovic offrono una grande opportunità al bomber iraniano. Prima ci sarà il Bologna, poi il derby contro il Milan di Coppa Italia e poi la Roma.

Se contro i rossoblù avrà quasi certamente uno spezzone, potrebbe giocare la semifinale della coppa nazionale da titolare. Insomma, la possibilità di riscattarsi c’è ancora, anche se sia Correa, sia Arnautovic sembrano averlo superato nelle gerarchie. Inzaghi ha diverse scelte ma ora Taremi deve dimostrare, altrimenti la sua permanenza all’Inter sarà quasi impossibile.