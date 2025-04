L’Inter insiste per Comuzzo: sfida alla Juve, pronta l’offerta

Il nome di Pietro Comuzzo sta già animando il calciomercato italiano. La sfida tra Inter e Juventus è servita, è già pronta l’offerta dei nerazzurri

La prossima estate potrebbe offrire delle opportunità interessanti all’Inter sul calciomercato. C’è aria di cambiamento praticamente in ogni reparto, anche se il nucleo saldo della squadra non dovrebbe essere toccato. Anche in difesa potrebbero esserci delle novità decisamente interessanti. L’Inter va alla ricerca di un nuovo centrale, vista l’età di Acerbi e de Vrij, anche se il loro futuro non è ancora stato deciso.

Bisogna monitorare, in ogni caso, anche gli altri ruoli. Come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri, anche Yann Bisseck potrebbe partire, visto il gran numero di offerte che sono arrivate all’Inter negli ultimi mesi. Se ciò dovesse accadere, i nerazzurri andrebbero alla ricerca di un altro profilo giovane che possa prendere il posto del tedesco nelle rotazioni di Simone Inzaghi, al fianco di Benjamin Pavard.

Diversi nomi restano sulla lista della società a prescindere da quelle che saranno le uscite, ma uno in particolare potrebbe scalare le gerarchie nelle idee del club nerazzurro. Si tratta di Pietro Comuzzo che, a soli 20 anni, pur non sempre da titolare, sta giocando un’ottima stagione con la maglia della Fiorentina.

Comuzzo accende la sfida tra Inter e Juventus: i termini dell’affare

Sono 28, di cui 21 da titolare, le presenze accumulate da Comuzzo in questa stagione, segno di come il centrale stia rapidamente scalando le gerarchie con la maglia della Viola. Nonostante la giovane età, ha già una struttura fisica davvero importante, che gli permette di essere molto efficace sia a contrasto, sia nel gioco aereo.

Le sue caratteristiche sembrano essere particolarmente adatte alla difesa a tre di Simone Inzaghi, proprio come braccetto di destra, anche se il suo futuro potrebbe essere quello di marcatore puro al centro della retroguardia.

Non va sottovalutata neanche la Juventus nella corsa al calciatore: i bianconeri hanno messo nel mirino il ragazzo, ma l’Inter potrebbe essere forte della reputazione conquistata negli ultimi anni e del nucleo italiano che potrebbe permettere a Comuzzo di ambientarsi piuttosto velocemente. La Fiorentina non fa comunque sconti e ha intenzione di chiedere 30 milioni di euro per il cartellino del suo talento, mentre l’Inter potrebbe spingersi al massimo a 25 milioni di euro, una cifra che potrebbe essere comunque sufficiente per la Viola.