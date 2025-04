Allarme Inter, tutti pazzi per Bisseck: fissata la cifra per l’addio | INTERLIVE

Yann Bisseck scatena allarme e riflessioni in casa Inter: fissata la cifra per l’addio del difensore tedesco. Le ultime

L’Inter è proiettata sul campo, con ancora tanti obiettivi da agguantare nel finale di stagione, ma deve pensare anche al calciomercato e alle prospettive per diversi big in forza alla Beneamata. Non bisogna ragionare solo sul destino dei titolarissimi, per cui comunque gli interessamenti non mancano, ma anche su calciatori in teoria di secondo piano, ma che stanno portando comunque grandi benefici agli ordini di Simone Inzaghi.

Il tecnico di Piacenza, per esempio, è riuscito a far crescere parecchio Yann Bisseck nel suo sistema di gioco. Il nazionale tedesco è stato bravissimo a adattarsi alla linea a tre e come braccetto di destra sta trovando la sua collocazione ideale. Certo, ancora può e deve crescere molto in marcatura e sotto il profilo difensivo, ma ciò che riesce a fare in attacco e nel gioco aereo sta attraendo sempre più big in giro per l’Europa.

Si è parlato a più riprese di Bayern Monaco e Psg, ma anche diverse big inglesi stanno iniziando a interessarsi seriamente all’ex Aarhus, tanto che in estate potrebbe venire a crearsi una vera e propria asta per il suo cartellino.

Pioggia di offerte per Bisseck: il piano dell’Inter

Secondo quanto risulta a InterLive.it, Marotta e Ausilio non hanno messo Bisseck in vendita e vogliono puntarci anche per il futuro, convinti che possa ancora migliorare ed essere decisivo per il gioco di Inzaghi. Allo stesso tempo, si tratta del calciatore per cui sono arrivate più offerte nell’ultimo periodo.

Per questo, l’Inter sarà costretta a valutare ogni proposta alla ricerca della cifra giusta da mettere in cassa. La somma fissata per cedere il difensore si aggira sui 40 milioni di euro, un tesoretto con cui i nerazzurri potrebbero andare alla ricerca di un sostituto ancora più giovane e rinforzare anche gli altri reparti.

Insomma, non c’è un veto al trasferimento, soprattutto se la somma incassata dovesse crescere ancora nel finale di stagione e garantire una corposa plusvalenza. D’altronde, si tratta della strategia già attuata per Onana e che ha portato ottimi risultati in termini di costruzione della squadra e di bilancio. I tifosi devono essere pronti: Bisseck si allontana dall’Inter, ma non è per forza un male per Inzaghi e per le prospettive del club.