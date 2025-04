Nuovo scambio per Solet: il figlio d’arte finisce all’Udinese

Oumar Solet resta un nome importante per il calciomercato dell’Inter: il difensore può arrivare in nerazzurro con un nuovo scambio

Una nuova potenziale stella si è affacciato ai campi di Serie A nella seconda parte di stagione, ma non l’ha fatto con la maglia dell’Inter, non per il momento, piuttosto con quella dell’Udinese. Si tratta di Oumar Solet, difensore che sta facendo benissimo agli ordini dei friulani e ha stupito anche nella recente partita contro la Beneamata.

La fisicità importantissima che ha a disposizione, la bravura in copertura e la capacità di essere decisivo anche in fase offensiva hanno subito messo sull’attenti diverse big di Serie A, pronte a investire una cifra importante per arrivare al ragazzo. Si è parlato parecchio di Juventus e Napoli, ma anche l’Inter resta in fila e non dimentica un calciatore che ha colpito e in un reparto in cui c’è la volontà di effettuare un investimento giovane importante.

Il problema è che la valutazione di Solet, reduce da un grave infortunio con il Salisburgo, è salita parecchio dopo gli ultimi mesi con l’Udinese, arrivando a circa 25 milioni di euro. L’Inter può accelerare su questo fronte, ma vorrebbe farlo abbassando l’esborso cash per il ragazzo. Per questo, i nerazzurri potrebbero lavorare a uno scambio con i bianconeri che avrebbe una duplice funzione.

Scambio tra Inter e Udinese per Solet: occhio a Stankovic

Aleksandar Stankovic aveva già fatto molto bene con la Primavera dell’Inter, ma in questa stagione sta raggiungendo la maturità a 19 anni dopo il trasferimento al Lucerna. In Svizzera ha conquistato un posto da titolare assoluto, mettendo a segno anche 3 gol e due assist da mediano.

L’ultima rete contro lo Young Boys ha fatto il giro d’Europa e dimostrato le qualità del figlio d’arte, la cui crescita fa sognare i tifosi dell’Inter. Il Lucerna vanta un diritto di riscatto molto basso a 1,5 milioni di euro, ma Ausilio ha conservato un controriscatto a 3 milioni che potrebbe essere utilizzato senza troppa fatica.

Il processo di crescita di Stankovic potrebbe poi proseguire all’Udinese, proprio nell’ambito di uno scambio con Solet. Anche in questo caso, però, non bisogna aspettarsi che l’Inter ceda il talento a titolo definitivo, ma conserverebbe un controriscatto da utilizzare nel caso in cui il calciatore dovesse confermare le sue qualità anche alla prima vera esperienza in Serie A.