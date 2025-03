Inter, accelerazione per Solet: occhio allo scambio | INTERLIVE

L’Inter ha intenzione di mettere a segno almeno un colpo in difesa per la prossima stagione: i nerazzurri possono accelerare per Solet

L’impatto di Oumar Solet sulla Serie A è stato assolutamente devastante. Il difensore arrivato all’Udinese a partire da gennaio è riuscito a conquistare la titolarità fin da subito, grazie a una fisicità incredibile, che gli ha permesso in poco tempo di dominare nel sistema di gioco dei friulani.

È già arrivato a 8 presenze in campionato, con un assist messo a segno e tante belle giocate in bianconero, che gli hanno permesso di mettersi in evidenza. Anche perché i voti sono davvero significativi in questa parte di stagione. Solet sta blindando la difesa dell’Udinese e le big hanno già messo gli occhi su di lui, tra cui anche l’Inter, pronta ad accelerare per chiudere l’affare.

L’Inter resta forte su Solet: attenzione allo scambio

L’interesse dell’Inter per Solet non è una novità e si certifica giornata dopo giornata, con la contestuale crescita del ragazzo e il suo ambientamento in Italia.

I nerazzurri vogliono mettere a segno un colpo importante nel cuore della difesa, ma potrebbe arrivare anche Solet a completare il reparto, senza la pressione di dover essere subito titolare di una big conclamata del nostro campionato.

Secondo quanto raccolto da InterLive.it, la valutazione di Solet – che ha un contratto fino a giugno 2027 – si aggira attorno ai 10 milioni di euro. E la dirigenza dei meneghini potrebbe arrivare a questa cifra attraverso uno scambio. Diversi giovani e alcuni bonus potrebbero abbassare la parte fissa e permettere a Inzaghi di avere un’altra freccia nel suo arco in difesa.

Il suo arriva si intreccia con il futuro di Darmian e Bisseck – in caso di maxi offerta, anche il tedesco potrebbe andare via. Inzaghi è attratto dalle caratteristiche di Solet e l’ha messo in lista: i rapporti tra i club sono ottimi e Oaktree è pronto ad avallare il colpo per costi ed età.