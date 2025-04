Pagelle e Tabellino Bologna-Inter 1-0: Pavard salva quel che può, Correa-Taremi horror

Top e flop del match di Serie A di Pasqua tra Bologna e Inter. Il riassunto della gara e tutti i voti

Pur rinunciando agli infortunati Dumfries, Zielinski e Thuram, Simone Inzaghi butta dentro tutti i titolari per conservare il primo posto in classifica dopo la vittoria del Napoli sul Monza. Riposa solo Dimarco, sostituito dal 1′ da Carlos Augusto. In attacco con Lautaro c’è Correa.

Parte meglio l’Inter con una bella conclusione da posizione defilata di Lautaro al 3′, deviata da Ravaglia. Il Bologna risponde con un pressing alto che mette in difficoltà i nerazzurri. L’occasione più pericolosa per i padroni di casa arriva al 28’ quando Ndoye salta Acerbi e mette in mezzo per Dallinga: il tiro è deviato in maniera quasi provvidenziale da Pavard. L’Inter non riesce a rispondere con ordine.

Il secondo tempo vede le squadre più nervose e contratte. Tanti falli da una parte e dall’altra e poco gioco. All’82’, l’Inter si scontra due volte sul palo, prima con Lautaro e poi con Taremi (a porta vuota!), ma il gioco è fermo per carica al portiere. Il Bologna torna a spingere e all’86’ ci prova con un colpo di testa di Cambiaghi che finisce di poco a lato. I padroni di casa protestano per un tocco di mana nell’area nerazzurra al 90′, ma l’arbitro non fischia. Al 94′, Orsolini segna l’1-0 con una girata al volo. L’Inter perde il primo posto: è a pari punti col Napoli.

TOP e FLOP Bologna-Inter

TOP

PAVARD – 6,5 – In Champions ha messo il pallone nella porta avversaria, stavolta lo toglie dalla propria. E vale lo stesso come un goal.

CARLOS AUGUSTO – 6,5 – Nel primo tempo l’Inter crea solo attraverso i suoi inserimenti, con e senza palla. Nel secondo tempo, calando la sua intensità, i nerazzurri si smarriscono.

FLOP

CORREA – 4 – L’Inter gioca con l’uomo in meno. Ci prova solo una volta, a inizio secondo tempo, con un tiro strampalato che finisce in cielo. Fisicamente leggero e mentalmente fragile. L’highlight della sua gara è il giallo rimediato per proteste dalla panchina.

TAREMI – 4,5 – Ci si deprime per Correa in campo e al suo posto entra Taremi: la fotocopia. Mezzo voto in più perché almeno prova a entrare in area e a seguire l’azione.

MKHITARYAN – 5,5 – Non riesce a giocare in modo lucido. Arriva spesso in ritardo e quando non va proprio a vuoto prende le gambe degli avversari.

BISSECK – 5 – Entra e combina il solito disastro in marcatura. Prolungando quella palla indietro ha favorito un goal che è una bella sorpresa dall’uovo di Pasqua per il Bologna e soprattutto per il Napoli.

Tabellino della gara

0-1

94′, Orsolini

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 6,5; Holm 5,5, Beukema 6,5, Lucumì 7, Miranda 6,5; Freuler 6, Aebischer 6; Ndoye 7 (75′, Cambiaghi 6,5), Odgaard 6,5, Dominguez 6,5 (70′, Orsolini 7,5); Dallinga 6,5 (75′, Castro 6). All. Italiano 7

INTER (3-5-2): Sommer 6; Pavard 6,5, Acerbi 5,5, Bastoni 6 (65′, Dimarco 5); Darmian 6 (87′, Bisseck 5), Barella 6, Calhanoglu 6, Mkhitaryan 5,5 (65′, Frattesi 5,5), Carlos Augusto 6,5; Lautaro 6 (87′, Arnautovic sv), Correa 4 (68′, Taremi 4,5). All. Inzaghi 5

ARBITRO: Andrea Colombo 5

AMMONITI: 40′, Mkhitaryan; 58′, Ndoye; 61′, Bastoni; 81′, Correa

ESPULSI: 56′, Farris e Italiano