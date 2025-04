Morte Papa, rinvio del derby Inter-Milan: decisione presa

La morte di Papa Francesco ha avuto una serie di ricadute anche per il mondo del calcio: decisione presa per la partita di Inter-Milan

Inter e Milan sono pronte a fronteggiarsi sul campo per il derby di Coppa Italia, una partita che deciderà il passaggio del turno alla finale e se i nerazzurri riusciranno a strappare il pass per la possibile vittoria di un trofeo comunque importante per Simone Inzaghi e i suoi ragazzi.

Il match è in programma mercoledì 23 aprile alle ore 21.00, ma l’attenzione del mondo, nella prima mattina di Pasquetta, si è spostata su un evento molto più importante di qualsiasi evento sportivo. Papa Francesco è morto poco prima delle otto e l’annuncio è arrivato alle 10 circa.

Anche la Lega Serie A non poteva restare indifferente di fronte a un evento di portata mondiale e ha rinviato tutte le partite in programma oggi. Si tratta di Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juventus. In tanti si sono chiesti negli ultimi minuti se il rinvio potesse riguardare anche il match tra Inter e Milan in Coppa Italia, ma al momento non c’è nessuna avvisaglia di questo tipo. Il derby dovrebbe giocarsi regolarmente e Inzaghi spera che le cose vadano meglio rispetto a quanto è successo a Pasqua contro il Bologna.