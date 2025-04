Muller-Serie A: arriva l’annuncio in diretta

La carriera di Thomas Muller potrebbe proseguire in Serie A dopo l’addio al Bayern Monaco. Ci sono conferme sull’interessamento di un club italiano che segue anche un ex Inter

Un addio non del tutto inatteso ma alquanto significativo quello di Thomas Muller al Bayern Monaco. Non potrebbe essere altrimenti quando le strade di un grande calciatore e quelle del suo club si separano dopo ben 25 anni, scanditi da oltre 900 partite disputate in tutte le competizioni e un palmares di trofei ricchissimo.

E’ stato lo stesso Muller ad annunciare la fine della sua esperienza con il Bayern a ridosso del doppio confronto di Champions League contro l’Inter nei quarti di finale. Due partite nelle quali il veterano della compagine bavarese ha dato il suo contributo (come sempre) alla causa, segnando il gol del momentaneo pareggio all’andata per poi rendersi più volte pericoloso in quella di ritorno nella quale è stato schierato da titolare da Kompany.

Muller, a meno di colpi di scena nelle ultime giornate, lascerà il Bayern Monaco con la 13.a vittoria in Bundesliga, un record assoluto nella storia del calcio tedesco. Vedremo poi se deciderà di ritirarsi o di proseguire la sua carriera altrove, in un campionato diverso dalla Bundesliga nel quale è, di fatto, impossibile vederlo con una maglietta che non sia quella del Bayern.

Thomas Muller in Serie A, conferme sull’interessamento di un top club

Proprio nel pre partita della sfida di ritorno contro l’Inter, Gianluca Di Marzio ha confermato i rumors circolati con insistenza nelle ore precedenti relativi a un interessamento concreto della Fiorentina per Muller. Una sorta di Ribery-bis per il club viola che avrebbe già avviato i primi contatti con l’attaccante quantomeno per sondarne la disponibilità a un approdo in Serie A. Un tentativo che potrebbe diventare più concreto soprattutto con la certezza della qualificazione europea che la Fiorentina può centrare anche vincendo la Conference League.

L’accostamento di Muller alla Fiorentina ha diviso la tifoseria con pareri discordanti sul suo possibile ingaggio. Un No al suo arrivo è arrivato anche da Emiliano Viviano, ex portiere nonché tifoso dei viola. “Ho tanto rispetto per Muller, campione totale, generazionale forse. Ma io non lo prenderei se fossi nella Fiorentina“, queste le sue dichiarazioni sull’indiscrezione rilasciate in un recente intervento su TvPlay.

Fiorentina che non punta solo a Muller come rinforzo di esperienza per la prossima stagione. I viola, infatti, sarebbero sulle tracce anche di un ex Inter ovvero Edin Dzeko, in scadenza di contratto con il Fenerbahce a fine stagione. La conferma è arrivata da La Nazione. L’attaccante bosniaco non pensa al ritiro e, nonostante l’età avanzata, il suo contributo in un campionato in cui è stato per anni protagonista come la Serie A può essere ancora decisivo.