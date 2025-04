Scandalo Bologna-Inter, partita da ripetere: “C’è un doppio errore”

Contro il Bologna l’Inter è apparsa in riserva e molto nervosa, anche prima dell’episodio della rimessa incriminata

Il primo ad alzare la voce è stato Simone Inzaghi, parlando di una rimessa laterale battuta una decina di metri più avanti rispetto alla giusta posizione. L’alibi, anche per i tifosi, regge però fino a un certo punto… Le parole più condivisibili pronunciate dopo l’episodio sono state quelle dell’ex Juve Ciro Ferrara ai microfoni di DAZN.

Per l’ex difensore partenopeo la rimessa del Bologna va considerato irregolare: “Bisogna essere onesti… Sarebbero girate le scatole a qualsiasi allenatore. Lascia stare che poi il pallone esce fuori di nuovo in fallo laterale. Però, effettivamente, all’ultimo minuto, non hai neanche la possibilità di recuperare“.

Anche l’ex arbitro Cesari ha commentato l’episodio, mettendo in luce una doppia irregolarità. Il goal di Orsolini dopo la rimessa laterale in Bologna-Inter poteva essere annullato per regolamento?

Che senso ha parlare ancora della doppia rimessa laterale del Bologna contro l’Inter che ha scatenato il nervosismo di Simone Inzaghi e dei giocatori dell’Inter? Per Cesari, la protesta è motivata, dato che la rimessa nella metà campo nerazzurra è diventata quasi un calcio d’angolo con le mani. A Pressing Graziano Cesari ha analizzato così il controverso episodio: “Il Bologna ha guadagnato 18 metri con le rimesse”.

La doppia rimessa laterale del Bologna, la lettura di Cesari

Graziano Cesari ha chiamato in causa la regola 15. Una norma che dice che il pallone si deve rimettere in gioco con la rimessa laterale nel punto in cui lascia le linee perimetrali. “Guardate dove è uscito questo pallone“, ha commentato l’ex arbitro. “Area tecnica vicino all’assistente Baccini, che potrebbe tranquillamente controllare se il modo di riprendere il gioco è quello corretto. Cosa succede invece?”

“C’è questo passaggio di mano del pallone tra i giocatori del Bologna“, continua l’ex direttore di gara. “Questo pallone che viene lanciato, e a questo punto è Miranda che si occupa della ripresa di gioco… Quanto dista dal punto in cui è uscito il pallone al punto in cui si effettua la rimessa? 10,90 metri. Si può? A termini di regolamento, assolutamente no“.

Cesari a Pressing ha poi chiarito che c’è una seconda irregolarità anche nella successiva rimessa, quella da cui poi è scaturito il goal al 94′ di Orsolini.

“Successivamente c’è un’altra rimessa laterale, quella rimessa laterale che permette a Miranda di effettuare il lancio lungo in area”. Di nuovo, Cesari ha richiamato l’attenzione degli opinionisti in studio e del pubblico: “Ora, guardate dove esce… esce proprio lì dove c’è il connetto rosso. Cosa fa Miranda? Si va a spostare alla sua sinistra, verso la linea di fondo, per rimettere in gioco il pallone, perché è molto molto più vicino, quindi il lancio potrebbe essere più preciso, e in effetti è preciso“.

Cesari conclude che l’errore è evidente: “Però guardate, siamo a 7 metri di distanza da dove è ripreso il gioco. Quindi anche in questo caso c’è una rimessa laterale sbagliata. È il regolamento che lo dice, non lo dico io“.

Questa è la Serie A, dove ci sono almeno dieci riprese di gioco irregolari a partita: punizioni in difesa battute oltre cinque metri più avanti e rimesse “aggiustate” secondo necessità. Inutile disperarsi. Non c’è scandalo e non deve esserci tragedia.