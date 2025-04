Bufera Taremi: “Appeso al muro dai compagni”

La prestazione di Mehdi Taremi contro il Milan non sta convincendo in molti durante il primo tempo: tante critiche per l’iraniano

L’Inter sembrava aver iniziato alla grande la partita contro il Milan, ma dopo il grande sforzo fisico da parte dei nerazzurri, è arrivato il gol dei rossoneri al primo vero tiro effettuato verso la porta di Josep Martinez. Luka Jovic ha gonfiato la rete dopo un grave errore di posizionamento in difesa, ma la maggior parte delle critiche nel primo tempo di San Siro sono state espresse all’indirizzo di Mehdi Taremi.

L’iraniano è una delle sorprese negative di questa stagione, vissuta tra tanti infortuni e un ambientamento tattico che non è mai davvero arrivato per l’attaccante ex Porto.

Stasera Simone Inzaghi gli ha dato un’altra opportunità importante in un match decisivo contro il Milan in semifinale di Coppa Italia. Finora, però, ha deluso anche stavolta le aspettative.

Taremi male contro il Milan: la furia dei tifosi

Anche nel massimo sforzo dell’Inter, quando il Milan sembrava essere alle strette, Taremi non è mai davvero riuscito a crearsi occasioni da gol e fare male ai diretti avversari.

Non solo, in un paio di occasioni è parso piuttosto goffo, ha sbagliato il tempo dell’intervento sul pallone o controlli di palla che sembravano piuttosto semplici. L’unica giocata notevole (o forse buona) è stata una sponda sprecata da Lautaro Martinez.

Comunque correa molto meglio di taremi e questo dice tutto #intermilan — chiara🌹 (@chiaramentekia_) April 23, 2025

Taremi deve ringraziare che ha dei compagni che sono dei signori perché, fossi stata in Lautaro & co, l’avrei appeso al muro.

Impresentabile #InterMilan — Giulia🌻 (@giuliamngn) April 23, 2025

Taremi io ci ho provato a difenderti da inizio anno, però così è veramente troppo. — 𝐒𝐢𝐫 (@Gianluca_Sir) April 23, 2025

Molti tifosi hanno espresso il loro disappunto sui social. Su X un utente l’ha definito ‘impresentabile’, un altro ha scritto che qualsiasi altro compagno di squadra “l’avrebbe appeso al muro”. Una vera e propria bufera di post piove sull’attaccante iraniano.