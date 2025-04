“Catenaccio e contropiede, l’Inter non deve vincere la Champions”: l’ha detto veramente

I nerazzurri affronteranno in semifinale il Barcellona dopo aver eliminato il Bayern Monaco. Ma qualcuno non ha ancora digerito l’impresa della squadra di Inzaghi

Una grande impresa pagata a caro prezzo. L’Inter è riuscita a eliminare il Bayern Monaco e accedere alle semifinali di Champions League dopo una durissima battaglia a San Siro. Purtroppo le fatiche si sono fatte sentire poi in campionato, dove la squadra di Simone Inzaghi è apparsa stanca.

E così a Pasqua è arrivata la sconfitta contro il Bologna. Un ko nei minuti di recupero, subito peraltro con una rete palesemente irregolare visto il punto di battuta del fallo laterale, che ha permesso al Napoli di agganciare i nerazzurri in testa alla classifica di Serie A. Ora i partenopei di Antonio Conte sono i favoriti, avendo un calendario molto più semplice e nessun impegno infrasettimanale. Ma come ha detto il tecnico piacentino domenica scorsa, il campionato dell’Inter non è finito al ‘Dall’Ara’: si continuerà a lottare, provando a vincere ogni partita. La prossima è in programma già stasera, il derby di ritorno di Coppa Italia contro il Milan. Ma c’è già chi è proiettato al doppio confronto contro il Barcellona che vale l’accesso alla finalissima di Monaco di Baviera. Pur essendo la Beneamata l’unica formazione italiana ancora in corsa in Champions, c’è chi nel Bel Paese tifa contro.

Padovan critica: “Inter peggiore delle quattro in Champions. Sul Triplete e il Pallone d’Oro a Lautaro…”

Ancora una volta il noto giornalista sportivo Giancarlo Padovan non risparmia critiche alla squadra di Inzaghi. “Non mi piace il catenaccio e contropiede: quello dell’Inter è un calcio all’italiana. Contro il Bayern è stato portato a casa un pareggio con una sofferenza sovrumana“.

“Per me la Coppa dei Campioni non dovrebbero più vincerla le squadre che fanno catenaccio e contropiede, però può darsi che all’Inter vada bene – prosegue Padovan a ‘Radio Radio’ – Sento parlare di Triplete e di Pallone d’Oro per Lautaro Martinez: a me sembra tutto un po’ esagerato, specie se consideriamo come gioca l’Arsenal di cui nessuno parla. Per me vince il Paris Saint-Germain e con merito, perché come qualità è la migliore; mentre delle quattro rimaste, l’Inter è la peggiore per qualità. Il suo vantaggio è il tatticismo anni 70-80… tatticamente sono i più preparati dei quattro e forse di tutta Europa. Tra andata e ritorno per me non ha meritato: all’andata il Bayern ha schiacciato l’Inter per mezzora e quando ha provato a vincere, l’ha preso in quel posto in contropiede. A Milano la palla ce l’avevano sempre loro: da italiani bisogna dire ‘evviva l’Inter’, ma poi domandiamoci: che calcio abbiamo visto? Io non mi sono entusiasmato“.