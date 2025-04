DIRETTA Inter-Milan: Inzaghi con Taremi-Lautaro, Conceicao col tridente: Formazioni UFFICIALI e Cronaca LIVE del derby

I nerazzurri di Simone Inzaghi affrontano i rossoneri di Conceicao nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Segui la Diretta Live del match

L’Inter sfida il Milan a San Siro in un derby della Madonnina valido come ritorno della prima semifinale di Coppa Italia. La quinta e ultima stracittadina di questa stagione che darà l’accesso alla finalissima di Roma, che sarà diretta dall’arbitro Doveri della sezione di Roma.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dalla sconfitta non senza polemiche in Serie A contro il Bologna che ha portato all’aggancio in vetta del Napoli, proveranno a vincere il primo derby del 2025 dopo aver perso quello di Supercoppa Italiana a gennaio, pareggiato quello di campionato a febbraio e quello dell’andata a inizio mese. Dall’altra parte i rossoneri di Sergio Conceicao, che a loro volta vengono dal ko interno contro l’Atalanta che ha certificato un’annata disastrosa, si aggrappano a questa partita per cercare di entrare in Europa la prossima stagione.

La partita sarà trasmessa in tv in chiaro su Canale 5, così come in streaming su smartphone, pc e tablet sulla app di Mediaset Infinity. All’andata la sfida finì con un pareggio con il risultato di 1-1 per effetto delle reti di Abraham e del grande ex Calhanoglu. Chi passa il turno se la vedrà in finale con la vincente tra Bologne ed Empoli, con i felsinei che partono dal 3-0 conquistato in trasferta. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra Inter e Milan live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-MILAN INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro. All.: Inzaghi

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Alex Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao. All.: Conceicao

ARBITRO: Doveri di Roma 1