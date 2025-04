Inter-Milan, tripla bocciatura gravissima: “Neanche in B”

Sono arrivate tre bocciature molto pesanti durante Inter-Milan: sono diversi i calciatori nerazzurri finiti sulla graticola

Inter-Milan è terminata nel peggiore dei modi per il club nerazzurro. Nonostante un buon inizio di gara, la Beneamata non è riuscita a segnare neanche un gol contro i diretti rivali cittadini. Sfuma il sogno Triplete per Simone Inzaghi e lo fa nel peggiore dei modi, dove i suoi hanno mostrato tutti i loro limiti, sotto il profilo fisico, mentale e della profondità della rosa.

I tifosi si sono letteralmente scatenati suoi social, evidenziando la brutta prova di diversi calciatori dell’Inter. Il primo a essere bersagliato è stato Taremi, ma le critiche non si limitano solo all’iraniano. In molti se la sono presa anche con Kristjan Asllani, reo di non aver mai trovato una giocata decisiva e anche di aver concesso al Milan il calcio d’angolo da cui è arrivato il raddoppio rossonero.

Asllani e Taremi farebbero panchina anche in B — Giuseppe (@Giusepp82792467) April 23, 2025

Incredibile come avere Asllani in campo rallenti le giocate in un modo così eclatante, menomale che c’è Calha — Giulia (@Lautara10_) April 23, 2025

Asllani, Taremi, Darmian gente mediocre — MDR (@Patate_Rifritte) April 23, 2025

Stavolta anche Matteo Darmian è finito sul banco degli imputati in una serata parecchio storta. L’esterno ha sbagliato parecchio, anche un gol nel primo tempo, e non è riuscito a rivelarsi decisivo né in fase difensiva, né in quella offensiva. Addirittura, all’indirizzo dei primi due c’è chi ha scritto su X che non potrebbero giocare titolari “neanche in Serie B“.