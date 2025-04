Caso Thuram all’Inter: numeri horror, c’entra anche Lautaro

Si apre il caso Thuram dopo Inter-Milan: spunta un dato horror che riguarda direttamente il francese e Lautaro Martinez

L’Inter si è fermata in una partita decisiva per questa stagione ed è la seconda consecutiva dopo il brutto ko contro il Bologna. I nerazzurri hanno approcciato bene al match contro il Milan, ma poi non hanno concretizzato le occasioni create e hanno subito il cinismo dei rossoneri, salutando la Coppa Italia e la possibilità di centrare il Triplete.

Il problema non è solo una serata stortissima, una delle peggiori degli ultimi anni e da quando Simone Inzaghi è in panchina, ma un trend negativo che inizia a essere preoccupante, proprio nel momento in cui serve la migliore Inter per capitalizzare quanto creato finora in stagione.

Per questo, il brutto derby giocato ieri sera a San Siro va analizzato a fondo per trovare i problemi che hanno generato un ko così ampio. Sicuramente uno dei tempi più importanti è l’assenza di Marcus Thuram. I numeri parlano chiaro: senza di lui l’Inter gioca peggio e non segna. Il dato horror è arrivato nell’ultima settimana: zero gol realizzati in due partite da parte dell’attacco migliore della Serie A e tante chance non capitalizzate in area di rigore.

L’Inter non può fare a meno di Thuram. E neppure Lautaro

Thuram si è iscritto di diritto nella lista degli insostituibili di Inzaghi. Ha realizzato 14 gol e 7 assist solo in Serie A in questa stagione, giocando 31 partite di campionato. Questo vuol dire un contributo del 29% delle reti dell’Inter. Ed è un dato che non considera i movimenti, gli spazi e le chance che il francese permette di creare.

Ieri sera Lautaro e Taremi sono spesso rimasti nella terra di mezzo e il Milan si è creato ampi spazi in contropiede. L’assenza del figlio d’arte impatta anche sulle prestazioni del Toro, che senza il suo compagno di reparto ideale ha meno occasioni ed è meno efficace.

Thuram è l’unico attaccante ad allungare la squadra e senza Dumfries le cose vanno anche peggio. Darmian è più contratto, entra meno in area e la velocità non è la stessa dell’olandese. Insomma, i sostituti non solo all’altezza dei titolari e la ricaduta più evidente è proprio quella sull’attacco della Beneamata. Per questo, Inzaghi deve sperare di recuperare l’ex Borussia da titolare contro il Barcellona, altrimenti il danno rischia di essere ancora più pesante.