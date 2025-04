C’è un sogno per il post Inzaghi, i tifosi dell’Inter ci credono

Simone Inzaghi resterà l’allenatore dell’Inter ancora a lungo. In caso di addio, ecco chi potrebbe essere il preferito dei tifosi nerazzurri per la sua successione

Sogno Triplete svanito definitivamente per l’Inter dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro il Milan. Una sconfitta pesante quella subita dai nerazzurri che ora hanno davvero poco tempo per metabolizzare lo 0-3 e prepararsi per le successive due importantissime sfide con Roma e Barcellona, decisive per Serie A e Champions League.

Due competizioni che decreteranno i verdetti finali per un’Inter che, comunque vada a finire, ripartirà da una certezza ovvero la conferma di Simone Inzaghi in panchina. Conferma che precederà un ulteriore rinnovo di contratto. Il presidente Marotta, incalzato sull’argomento, lo considera addirittura già una formalità. Per Inzaghi è pronto un prolungamento fino al 2028 con ritocco all’ingaggio che dovrebbe portare il suo stipendio a 7milioni, rendendolo così l’allenatore più pagato della Serie A.

La dirigenza nerazzurra è pienamente soddisfatta del lavoro fatto da Inzaghi ed è pronta a mettergli a disposizione un organico ancora più competitivo e valido con una sessione di mercato estiva che si prospetta ben più movimentata rispetto alle precedenti. Tutte le esperienze, comunque, nel calcio prima o poi finiscono. Ovviamente non ha senso parlare ora di un post Inzaghi ma su uno scenario possiamo essere già concordi. C’è infatti un possibile sostituto che metterebbe d’accordo gran parte della tifoseria nerazzurra.

Addio di Inzaghi all’Inter ? Ecco il sostituto che accontenterebbe tutti anche .. lui stesso

Ci riferiamo a Diego Pablo Simeone. L’allenatore dell’Atletico Madrid si appresta a concludere una stagione interlocutoria con i Colchoneros. Agli importanti investimenti sul mercato dell’estate scorsa (Alvarez e Gallagher su tutti) non sono corrisposte vittorie. Eliminato dalla Champions dal Real Madrid e dalla Copa del Rey dal Barcellona, l’Atletico è terzo in classifica nella Liga, a -13 dai catalani.

L’annata dell’Atletico si concluderà con l’ennesima qualificazione alla Champions League, un risultato positivo ma non del tutto sufficiente per il valore dell’organico a disposizione di Simeone. Proprio l’epilogo deludente della stagione ancora in corso ha alimentato, per la prima volta, rumors insistenti sulla possibile fine dell’esperienza del Cholo sulla panchina dell’Atletico che dura da ben 14 anni. Nessun tecnico in Europa ha la longevità dell’allenatore argentino che ha un contratto fino al 2027 con un ingaggio monstre da 20 milioni.

Nonostante il legame indissolubile con l’Atletico e la sua tifoseria, forse per Simeone è arrivato (o arriverà in prossimità della scadenza) il momento di tentare un’altra sfida e misurarsi con un altro top club europeo. Certo non con quell’ingaggio ma l’Inter potrebbe rappresentare un approdo ideale per provare a vincere anche lontano dalla Spagna.

A dirlo, del resto, è stato lo stesso Simeone in una passata intervista. “Ho sempre detto che un giorno allenerò l’Inter .. succederà quando deve succedere“, queste le sue parole che lasciano presagire un possibile ritorno in nerazzurro da allenatore dopo essere stato giocatore dell’Inter dal 1997 al 1999 con una Coppa Uefa vinta con Gigi Simoni in panchina.