Il nome di Matteo Guendouzi sembra caldo in vista della prossima sessione di calciomercato: occhio alle ultime sulla cessione

La stagione di Inter e Lazio sta volgendo al termine e qualcosa potrebbe muoversi per il centrocampo di entrambe nel prossimo futuro. I nerazzurri hanno messo in uscita Kristjan Asllani dopo un’annata molto deludente e in cui non ha mai davvero mostrato tutto il suo potenziale.

Non solo, perché andrà valutata anche la posizione di Davide Frattesi. La mezzala è stata vicino all’addio già a gennaio e la sua partenza potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi, se dovesse arrivare l’offerta giusta dall’Italia e soprattutto dall’estero. Questo implica almeno un grande colpo in casa nerazzurra proprio in quella zona di campo e negli ultimi giorni si è fatto anche il nome di Matteo Guendouzi.

Il francese è il perno del gioco della Lazio e forma una cerniera di qualità e quantità con Rovella. Non solo, perché è anche un leader del gruppo, un mediano di grande personalità anche all’interno dello spogliatoio. L’ex Arsenal ha espresso un po’ di nervosismo nelle ultime settimane, ma la sua posizione è chiara per la prossima sessione di calciomercato.

L’Inter mette gli occhi su Guendouzi, ma la Lazio fa muro

Secondo quanto risulta a InterLive.it, Marotta e Ausilio hanno messo diversi nomi in lista per completare il centrocampo e tra questi c’è anche Matteo Guendouzi – anche se non ai primissimi posti. Il francese, però, resta lontano dall’addio alla Lazio, se non altro perché i capitolini hanno tutta l’intenzione di puntare su di lui per il presente e per il futuro.

Claudio Lotito l’ha pagato 15 milioni di euro, ora spara altissimo per la sua cessione, puntando addirittura a ottenere 35 milioni di euro. Altro che sconto – possibilità paventata da alcuni -: l’addio si verificherà solo per una maxi offerta, senza se e senza ma.

L’Inter non valuta neanche un’offerta di questa portata, dato che non si tratterebbe neanche di un titolare assoluto e, se dovesse spendere una cifra del genere, lo farebbe per ragazzi più giovani. Come per Rovella, ci si limita a un semplice interesse e per ora si valutano le altre opportunità che potrebbero emergere dal calciomercato. Le principali proposte potrebbero arrivare dalla Premier League con Newcastle e Aston Villa in prima fila: vedremo se ci saranno sviluppi in tal senso.