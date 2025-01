Rovella-Inter, tutta la verità: Inzaghi dice sì, lo scenario | INTERLIVE

Nicolò Rovella è finito nella lista dell’Inter sul calciomercato: Inzaghi è pronto ad avallare il suo arrivo, ma occhio alla volontà della Lazio

Il centrocampo dell’Inter potrebbe cambiare volto nei prossimi mesi, e non solo sulle mezzali, di cui si sta discutendo tanto e da diversi giorni. Anche in mediana, infatti, c’è da fare i conti con il futuro di Hakan Calhanoglu e quello di Kristjan Asllani. Il regista turco non è più giovanissimo, è ancora al top della carriera, ma se arrivassero delle offerte superiori ai 45 milioni di euro, Marotta e Ausilio sarebbero costretti a pensarci.

Sarebbe davvero una plusvalenza importante, considerando che l’ex Milan era arrivato a parametro zero. Nel caso in cui partisse Asllani, il sostituto potrebbe essere un giovane – magari anche dall’estero – da far crescere a Milano e senza le pressioni della titolarità immediata. Un Bisseck a centrocampo, per intenderci.

L’erede di Calhanoglu, invece, deve avere altre caratteristiche. Si punterà sempre su ragazzi di prospettiva, come vuole Oaktree, ma per un ruolo così cruciale è preferibile un calciatore che conosca già l’Italia e le sue dinamiche, sotto il profilo tattico e ambientale. Non è un’operazione per l’immediato, ma proprio per questo Nicolò Rovella è finito nei radar della Beneamata. Lui, come Samuele Ricci, sarebbe il profilo ideale in regia, ma per il momento il suo futuro è blindato.

Le condizioni per l’arrivo di Rovella all’Inter

A gennaio, non ci sono margini di manovra, anche perché l’Inter non ha strette necessità di chiudere l’affare. Se ne riparlerebbe in estate se arrivasse una proposta irrinunciabile per Calhanoglu – discorso a parte rispetto ad Asllani, quindi è impossibile che Rovella arrivi in caso di permanenza del turco.

Secondo quanto raccolto da ‘InterLive.it’, Rovella piace parecchio a Inzaghi, che ha espresso anche nei discorsi con la dirigenza il gradimento rispetto al calciatore. Gli ostacoli, però, non mancano: l’ex Genoa e Juventus verrà riscattato dalla Lazio a giugno 2025 per un’operazione totale da 20 milioni di euro. Claudio Lotito per cederlo ne chiede almeno 40: anche il Manchester City l’aveva tenuto d’occhio come sostituto di Rodri, ma senza mai accelerare, anche per via del muro biancoceleste.

Sta di fatto che da giugno in poi, Rovella sarà blindato con un lungo contratto e il calciatore è concentrato unicamente sul suo percorso alla Lazio. Si trova molto bene nella Capitale, a livello personale e di squadra, ed è innamorato di Roma, per cui non forzerà mai una cessione, ora e nel prossimo futuro. Con questi paletti, è difficile trovare la quadratura, ma se ne riparlerà eventualmente da giugno in poi e solo in caso di addio di Calhanoglu, lo ribadiamo.