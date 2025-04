Inter-Roma, bufera contro Dimarco: “Via a fine stagione”

L’Inter ha vissuto un’altra giornata storta contro la Roma: bufera contro Dimarco durante la partita dei nerazzurri, lo cacciano via

L’Inter rischia di perdere definitivamente il treno scudetto. I nerazzurri hanno sofferto e mostrato tutti i loro limiti anche contro la Roma, proseguendo il momento negativo iniziato dopo aver eliminato il Bayern Monaco dalla Champions League. Contro i giallorossi a San Siro è arrivata la terza sconfitta consecutiva, stavolta in casa.

L’infortunio di Pavard e la rete di Soulè dopo una serie di rimpalli molto sfortunati sono stati una doccia fredda incredibile per i nerazzurri in un momento difficile, che la squadra non è riuscita a ribaltare, nonostante il forcing continuo del secondo tempo, in cui la Roma non è riuscita a uscire dalla sua area di rigore.

Tra le note più stonate c’è ancora una volta la prestazione di Federico Dimarco, anche oggi tra i peggiori in campo. L’esterno non è riuscito a dare il suo contributo né in fase offensiva, né in quella offensivo e denuncia una forma fisica insufficiente.

Spero Dimarco a luglio pic.twitter.com/g7mX5UOf18 — Giulia (@Lautara10_) April 27, 2025

Molti tifosi se la sono presa con lui durante e dopo la partita, addirittura c’è chi lo vorrebbe cedere a fine stagione e lo raffigura con le valigie chiuse. Ci sembra esagerato, ma ora l’ex Verona deve riprendersi nel momento decisivo dell’anno.