Intreccio Huijsen-Inter: clausola pagata, nuovo difensore dal Chelsea

Dean Huijsen potrebbe essere al centro di un triangolo con l’Inter: clausola pagata e nuovo centrale dal Chelsea

Sembra passata una vita da quando Dean Huijsen calcava i campi di Serie A, prima con la Juventus e poi con la Roma, invecesono trascorsi solo pochi mesi. Il difensore centrale oggi è protagonista di una grande stagione con il Bournemouth, con cui si sta affermando sulla scena internazionale a suon di grandi prestazioni e con giocate d’alta scuola.

Il talento tecnico è enorme, esattamente come i margini di miglioramento sotto il profilo fisico, e il rimpianto è caldo per la Juventus per non aver puntato abbastanza sulle sue qualità, nonostante i bianconeri abbiano mantenuto una percentuale sulla futura rivendita che non placa l’ira dei tifosi.

Il destino del difensore è l’approdo in una delle migliori big europee e c’è già la fila per acquisire le sue prestazioni dal club inglese. Si è parlato parecchio del Real Madrid – anche la Nazionale spagnola vuole puntare forte su di lui nel prossimo futuro -, ma occhio alla concorrenza del Chelsea, pronto a scavalcare la concorrenza per chiudere il colpo.

Il Chelsea insiste per Huijsen e libera un difensore per l’Inter

Dall’Inghilterra è forte la notizia per il futuro di Huijsen: il Chelsea sembra pronto a pagare la clausola rescissoria da 60 milioni di euro pur di acquistare il centrale ex Juve. E ciò cambierebbe anche il destino di altri calciatori a disposizione di Enzo Maresca, che inevitabilmente troverebbero molto meno spazio in rosa.

Tra questi c’è anche Benoit Badiashile. Nonostante l’alto investimento per portare il difensore a Londra, non è mai davvero riuscito a diventare un’alternativa credibile nello scacchiere dei Blues. In questa stagione, ha giocato solo tre partite da titolare in Premier League e senza rubare l’occhio.

Con l’arrivo di Huijsen gli spazi si ridurrebbero ulteriormente per il centrale francese. E l’Inter potrebbe essere parecchio interessata al suo trasferimento, soprattutto in prestito. Si tratterebbe di un colpo pesante per la difesa nerazzurra, visto che sarebbe capace di giocare sia da centrale puro, sia come braccetto di destra. Nel sistema di gioco di Simone Inzaghi potrebbe eccellere grazie a potenzialità fisiche e tecniche – è alto quasi 195 centimetri. Inoltre, potrebbe essere il sostituto ideale di Bisseck in caso di addio del tedesco.