Firma e ti compriamo Barella: vogliono il sì di Inzaghi, doppio colpo da 180 milioni

Prima l’allenatore, poi il centrocampista per costruire una rosa competitiva, lontano dalle luci dell’Inter in Serie A

Soltanto tre giorni separano Inter e Barcellona dal disputare una delle partite più importanti dei rispettivi cammini stagionali in Champions League.

Tre giorni per recuperare le energie, pianificare l’assetto tattico e studiare strategie volte a contrastare le avanzate avversarie. Perché la posta in palio è davvero troppo alta per non darsi da fare adeguatamente.

Ma saranno anche tre giorni utili a metabolizzare un’indiscrezione di mercato pazzesca che potrebbe spezzare tutto l’entusiasmo e l’attesa per la prima delle due semifinali in programma.

Protagonista è l’Al-Hilal, ove militano fra i tanti anche i due ex di Serie A, Kalidou Koulibaly e Sergej Milinkovic-Savic. Il club saudita, ormai reduce dal palesamento dell’interesse nei confronti del super talento brasiliano Raphinha, avrebbe messo nel mirino anche Nicolò Barella e Simone Inzaghi.

Dopo Raphinha, l’Al-Hilal punta il duo nerazzurro Barella-Inzaghi

Per il primo sarebbero disposti a offrire al Barcellona circa 100 milioni di euro e nel caso in cui l’offerta venisse accettata, al calciatore farebbero sottoscrivere un quadriennale da 200 milioni.

A tal proposito, però, Raphinha, informato dell’accostamento, avrebbe dichiarato di non voler ancora abbandonare il calcio europeo. In 49 presenze in questa stagione, del resto, ha registrato il proprio record personale assoluto in tutte le competizioni a cui ha preso parte, con 30 gol e 23 assist.

Il centrocampista, a cui verrebbe offerto un quadriennale da 140 milioni, potrebbe tornare di moda al termine della stagione. E l’Inter, dalla sua, si troverebbe a fronteggiare una proposta da 80 milioni piuttosto golosa.

La percentuale di buona riuscita dell’operazione crescerebbe se l’Al-Hilal dovesse riuscire nell’opera di convincimento diretta a Simone Inzaghi, nello sposare il progetto del club saudita a fronte di una promessa d’ingaggio da almeno 60 milioni di euro, spalmati in tre anni.

Nonostante le enormi cifre in ballo, sia Barella che Inzaghi potrebbero non farsi influenzare facilmente dalle avanches al pari di Raphinha. Perché anch’essi sospinti dal desiderio di inseguire traguardi importanti entro i confini del calcio europeo, possibilmente ancora tra le file dell’Inter. Oaktree permettendo.