Nuova stangata per l’Inter: cambia la classifica del campionato

Un secondo posto che sa di rimpianti. Ora lo Scudetto è nelle mani di Conte: solo il Napoli, con un suidicio, può perderlo

La classica aggiornata di Serie A vede il Napoli al primo posto e già matematicamente qualificato alla prossima Champions, a +3 sull’Inter, che è seconda. L’Atalanta è solida al terzo posto. Più sotto c’è la Juve, sopra Bologna, Roma e Lazio. La settimana prossima c’è Bologna-Juventus, con i bianconeri che potrebbero staccare le dirette avversarie e confermarsi come quarta candidata al posto in Europa.

La Juve c’entra anche con la classifica dell’Inter Primavera. Nel recente Derby d’Italia del campionato Under 20, Inter e Juventus hanno pareggiato 1-1. L’Inter è passata in vantaggio dopo soli 3′ grazie a un goal di Topalovic (nato dopo una bellissima azione di squadra), ma i bianconeri ha riportato il punteggio in parità al 42′ con la rete di Crapisto. Il risultato lascia molto insoddisfatti i nerazzurri, che mantengono il secondo posto in classifica a 67 punti ma scivolano -9 dalla Roma capolista. La Juventus, invece, sale a quota 59, rimanendo in zona playoff.

Il pareggio contro i bianconeri ha dunque lasciato aperto il discorso playoff. I giovani guidati da Andrea Zanchetta hanno provato a vincerla, ma si sono dovuti scontrare contro la forte difesa bianconera. Il migliore in campo per la Primavera dell’Inter è stato Luka Topalovic, non solo per il goal propiziato (ancora oggi è difficile capire se assegnarlo a lui, a Mosconi o definirlo un autogoal).

Il giovane sloveno riesce sempre a farsi notare con iniziative interessanti, buona interpretazione delle due fasi. Ormai sembra essersi svincolato dal ruolo di trequartista: gioca da centrocampista totale. Per il 2006 è l’ottavo goal in stagione per l’U20. Potrebbe essere l’erede di Mkhitaryan.

Inter seconda in classifica: si rinnova la sfida con la Juve?

Buona la partita anche di De Pieri, che gli interisti hanno conosciuto quando Inzaghi lo mandò in campo nel finale della gara di Champions contro il Monaco, il 29 gennaio scorso. Si sono fatti notare per intensità e qualità anche Aidoo e Berenbruch. Hanno invece lasciato a desiderare le prestazioni di Cocchi e Re Cecconi (che è stato convocato da Inzaghi per la trasferta a Barcellona).

Le regole del torneo Primavera vogliono che le prime sei squadre classificate al termine della stagione regolare accedano ai playoff. Le squadre classificate al terzo e sesto posto di affronteranno in una sfida secca: terza contro sesta e quarta contro quinta. Da qui si avranno le squadre che parteciperanno alle semifinali.

La prima e la seconda e le due squadre che hanno vinto nella prima fase dei playoff. La finale si giocherà in gara unica. In caso di parità, si procede con i tempi supplementari e poi ai calci di rigore. L’Inter, dunque, potrebbe dover affrontare ancora la Juve.

Progetto U23, novità

Molti dei protagonisti della Primavera nerazzurra potrebbero passare nella seconda squadra, l’anno prossimo. Riguardo al progetto U23, nulla è ancora certo. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile accordo con l‘Alcione.

Il club potrebbe lasciare lo stadio Breda di Sesto San Giovanni per disputare gli incontri casalinghi allo Sportitalia Village di Carate Brianza, casa della Folgore Caratese. Al Breda, quindi, potrebbe andare l’Inter U23. Anche se per l’U23 resta in piedi anche l’ipotesi di giocare all’U-Power Stadium di Monza.

L’Inter dovrebbe occupare un posto nel girone C della Lega Pro. Dove gioca già la Next Gen bianconera. Il posto vacante è già stato lasciato dalla Turris, squalificata. In classifica, a rischio retrocessione ci sono anche la Casertana, sedicesima in classifica, il Foggia, diciassettesimo, il Messina, diciottesimo. Anche il Taranto è già retrocesso per squalifica.