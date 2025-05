Colpo a zero Inter, arriva il pupillo di Inzaghi

Nuovi attaccanti cercasi per l’Inter. Tra i nomi accostati ai nerazzurri c’è anche quello di un pupillo di Inzaghi

C’è già una certezza per l’Inter della prossima stagione. Riguarda l’attacco dove cambieranno e non poco gli attuali effettivi a disposizione di Simone Inzaghi.

Chi affiancherà Lautaro Martinez e Thuram ? Sia Marko Arnautovic che Joaquin Correa lasceranno l’Inter senza il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Dopo le recenti prestazioni di aprile con i gol a Udinese e Cagliari si è ipotizzato un possibile rinnovo per Arnautovic ma il destino dell’attaccante austriaco sembra segnato con la conclusione ormai prossima della sua seconda esperienza in nerazzurro.

In bilico anche la conferma di Mehdi Taremi. Deludente la stagione dell’iraniano per rendimento e gol segnati. Come vi abbiamo riportato in una nostra esclusiva, in caso di offerte tra i 5 e i 10 milioni, l’Inter potrebbe cederlo e piazzare una discreta plusvalenza in bilancio visto che l’ex Porto è arrivato un anno fa da svincolato. Taremi ha mercato all’estero con possibili pretendenti dalla Saudi League e dal Portogallo.

Colpo a zero per l’Inter, Inzaghi lo rivorrebbe in nerazzurro

Tanti già i nomi accostati all’Inter per l’attacco del futuro. E’ concreto l’interesse dei nerazzurri per Santiago Castro del Bologna. Inter che resta pienamente in corsa, con altri top club europei, anche per Jonathan David ormai prossimo allo svincolo dal Lille in scadenza di contratto. Lorenzo Lucca dell’Udinese e Nico Paz del Como, gli altri due profili seguiti in Serie A.

Tutti attaccanti giovani e di grande valore quelli appena elencati che per età, caratteristiche e prospettive di valorizzazione sono in linea con il target di OakTree sui possibili investimenti sul mercato. Non è calcisticamente giovane ma ha l’assoluto gradimento di Inzaghi un attaccante che il tecnico nerazzurro ha allenato e valorizzato nella sua precedente esperienza alla Lazio.

Si tratta di Ciro Immobile. Nelle scorse settimane è stato la testata turca Fanatik a riportare l’indiscrezione di contatti tra l’entourage dell’attaccante e l’Inter per un possibile ritorno in Serie A, peraltro caldeggiato dallo stesso Immobile in una recente intervista a Radio Serie A. L’ex Lazio e il Besiktas potrebbero separarsi con un anno di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale fissata al 2026. E’ questa l’ulteriore indiscrezione rilanciata dalla stampa turca che ipotizza come possibile causa della separazione anche l’elevato ingaggio percepito dal giocatore.

Immobile, intanto, ha ripreso a segnare. Nell’ultimo match di campionato contro l’Hatayspor vinto 5-1 dal Besiktas ha siglato una tripletta. Diciotto i gol realizzati in questa stagione dall’attaccante in tutte le competizioni, uno score notevole che dimostra ulteriormente la sua affidabilità. Inzaghi lo rivorrebbe per completare l’attacco. Nonostante l’età, Immobile ha l’esperienza e potenzialmente anche i gol che servono all’Inter. Che dire poi della sua motivazione. A 35 anni, l’attaccante coglierebbe al volo l’opportunità di proseguire la carriera in un top club al vertice della Serie A e competitivo anche in Champions League.

Immobile non rientra nei parametri di OakTree né in un’ottica di ringiovanimento dell’organico. Tuttavia, con un eventuale svincolo dal Besiktas e un ingaggio fortemente ridotto rispetto a quello attuale, non è da escludere che il presunto interesse dell’Inter possa trasformarsi in qualcosa di più concreto. Difficile, ma non del tutto impossibile.