Pagelle e tabellino Inter-Verona 1-0: basta Asllani, Correa smarrito

Top e flop di Inter-Hellas Verona. La cronaca e i voti del match di sabato 3 maggio valido per la trentacinquesima di A

Simone Inzaghi, squalificato per l’inchiesta Curve, sceglie le seconde linee per affrontare il match casalingo contro il Verona. Per preservare i titolari in vista del ritorno della semifinale di Champions League contro il Barcellona, il tecnico nerazzurro cambia dieci uomini su undici.

L’Inter passa in vantaggio al 9′ su rigore, dopo un tocco di braccio di Valentini. Dal dischetto parte Asllani e trasforma. All’11’ si fa vedere Zielinski con un destro abbastanza potente ma non troppo angolato: Montipò para. Martinez ferma Sarr al 16′. L’Inter delle seconde linee gestisce il possesso senza accelerare. Zielinski e Asllani provano a lanciare Arnatuovic che non riesce in nessuna occasione a inquadrare la porta. Asllani, sul finire del primo tempo, ci prova da fuori: palla di poco sopra la traversa.

Nel primo quarto d’ora del secondo tempo non succede nulla di rilevante. Il Verona si fa vedere con un tiro da fuori di Duda al 67′: il pallone è alto. Subito dopo Suslov conclude da destra colpendo l’esterno della rete. Gli ospiti provano a salire negli ultimi minuti. Inter matematicamente qualificata alla prossima Champions.

Top e flop Inter-Verona

TOP

ASLLANI – 7,5 – Imita bene Calhanoglu, con il rigore, con i lanci e anche con i movimenti per smarcarsi davanti alla difesa. Nel finale si rende utile pure in copertura. La buona notizia è che ci mette personalità. Tre punti grazie all’albanese: a suo modo, una data storica.

ZALEWSKI – 6,5 – Nel primo tempo appare il più vivace: prova a saltare l’uomo e a mettere palloni in mezzo. Sbaglia mira, inciampa e perde il tempo giusto, ma ci mette coraggio e fantasia. Cala vistosamente nella seconda parte della gara. Il suo, lo ha fatto.

DE VRIJ – 6,5 – Ordine e funzionalità olandese.

FLOP

CORREA – 5 – Si vede e non si vede. E nel momento in cui si vede fa quasi sempre la cosa sbagliata. Per esempio, quando bisogna portare a termine un contropiede, passargli la palla significa buttarla.

ARNAUTOVIC – 5 – Torna a gironzolare per il campo con la faccia da cane bastonato. I palloni per far male al Verona finiscono quasi tutti sulla sua testa o sui suoi piedi. Ed è per questo che Montipò sembra piuttosto sereno.

FRATTESI – 5,5 – Non riesce a entrare nel vivo del gioco. I suoi inserimenti sono a salve (mezzo voto in più perché dal suo affondo nasce il rigore).

ZIELINSKI – 5,5 – Il polacco vorrebbe mettersi in mostra. Fa quel che sa per come può, senza tuttavia riuscire a togliersi di dosso l’imbarazzante etichetta di colpo a zero da trasformare subito in plusvalenza, anche minima. Ispirato con la testa ma ancora bloccato con le gambe.

Il tabellino del match

1-0

9′, Asllani (R)

INTER (3-5-2): J. Martinez 6; Bisseck 6 (68′, Dimarco 6), de Vrij 6,5, Carlos Augusto 6,5; Darmian 6, Frattesi 5,5, Asllani 7,5, Zielinski 5,5 (68′, Mkhitaryan 6), Zalewski 6,5 (86′, Acerbi sv); Arnautovic 5 (76′, Taremi sv), Correa 5. All. Farris 6 (Inzaghi squalificato)

​

​VERONA (3-5-1-1): Montipò 6; Daniliuc 6, Valentini 6, Frese 5; Tchatchoua 5,5, Serdar 6, Niasse 5,5 (81′, Tengstedt sv), Duda 5 (81′, Kastanos 5,5), Bradaric 5,5; Suslov 6 (69′, Mosquera 5,5); Sarr 5,5 (69′, Bernede 6). All. Zanetti 6

Arbitro: Gianluca Manganiello, della sezione di Pinerolo.

Ammoniti: 23′, Darmian; 47′, Valentini; 69′, Duda; 85′, Kostanos